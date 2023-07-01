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Zaha kapışması

L’equipe: İki Türk devi Fildişili yıldız için uğraşıyor. Fransız basını Galatasaray'ın 30 yaşındaki hücum oyuncusunu gündemine aldığını yazdı. Fenerbahçe de Wilfried Zaha ile ileri görüşmeleri sürdürüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Zaha kapışması

Crystal Palace ile yollarını ayıran Wilfried Zaha ile Türkiye'den en çok ingilenen kulüp Fenerbahçe. Sarılacivertliler, 30 yaşındaki hücum oyuncusuyla ileri düzeyde görüşmelerini sürdürüyor. Ancak L'Equipe dün ilginç bir iddia ortaya attı. Fransız gazetesi, Galatasaray'ın bu transfer için oyuncuyla temas kurduğunu yazdı. Haberde Zaha'nın Crystal Palace'ın kontrat yenileme teklifini reddettiği ve iki Türk kulübünün onu almak için büyük bir kapışma içinde olduğu duyuruldu.

ŞAMPIYONLAR LİGİ KOZU

Wilfried Zaha'nın ana isteği Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak bir takıma transfer olmak. Bu sebeple Arap kulüplerinin 12 milyon euro'yu bulan önerilerini reddetmişti. Kanarya bu rakamın yarısını Zaha'ya önerdi. Galatasaray'ın da bu rakama yakın bir öneriyle 30 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı kaydedildi. Sarı-kırmızılıların bir avantajı da Şampiyonlar Ligi. Aslan, ön elemeleri aşarak Devler Ligi'ne katılabilir. Bu da Zaha'nın aklını karıştırıyor.

Palace'a ret

Cimbom'un da gündemine giren Wilfried Zaha, kariyerini Crystal Palace'ta sürdürmek istemiyor. Aslan, Devler Ligi kozunu kullanarak bu transfede ön plana çıkmaya çalışıyor.

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