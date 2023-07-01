Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Alexander Sörloth bombası! Erden Timur...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Alexander Sörloth bombası! Erden Timur...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çok konuşulacak bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Leipzig'de bulunan ve bir dönem Trabzonspor forması da giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Alexander Sörloth bombası! Erden Timur...

Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Alexander Sörloth bombası! Erden Timur...

Sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte takviye çalışmaları hızlandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Alexander Sörloth bombası! Erden Timur...

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raopru doğrultusunda birçok transfer yapacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Alexander Sörloth bombası! Erden Timur...

Çalışmalarını sürdüren Cimbom'un önceliklerinden biriyse forvet transferi...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Alexander Sörloth bombası! Erden Timur...

Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için girişimlerine devam eden sarı-kırmızılılardan bomba bir hamle geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Alexander Sörloth bombası! Erden Timur...

Golcü arayışını sürdüren Galatasaray, tanıdık bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Alexander Sörloth bombası! Erden Timur...

Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor'da oynadığı dönemde fırtına gibi esen Alexander Sörloth'un peşine düştü.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Alexander Sörloth bombası! Erden Timur...

Operasyonu yürüten Erden Timur, Leipzig'le temasa geçerek yıldız futbolcunun durumunu sordu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Alexander Sörloth bombası! Erden Timur...

Alman kulübü, görüşmede olumlu mesajlar verse de Sörloth'un kararının belirleyici olacağını vurguladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Alexander Sörloth bombası! Erden Timur...

Erden Timur şimdi Sörloth'la bir araya gelip ikna etmeye çalışacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Alexander Sörloth bombası! Erden Timur...

Alexander Sörloth, geçtiğimiz sezon La Liga'da 34 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Alexander Sörloth bombası! Erden Timur...

Norveçli forvet, 12 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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