TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Alexander Sörloth bombası! Erden Timur...

Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte takviye çalışmaları hızlandı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raopru doğrultusunda birçok transfer yapacak.
Çalışmalarını sürdüren Cimbom'un önceliklerinden biriyse forvet transferi...
Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için girişimlerine devam eden sarı-kırmızılılardan bomba bir hamle geldi.
Golcü arayışını sürdüren Galatasaray, tanıdık bir ismi gündemine aldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor'da oynadığı dönemde fırtına gibi esen Alexander Sörloth'un peşine düştü.
Operasyonu yürüten Erden Timur, Leipzig'le temasa geçerek yıldız futbolcunun durumunu sordu.
Alman kulübü, görüşmede olumlu mesajlar verse de Sörloth'un kararının belirleyici olacağını vurguladı.
Erden Timur şimdi Sörloth'la bir araya gelip ikna etmeye çalışacak.
Alexander Sörloth, geçtiğimiz sezon La Liga'da 34 maça çıktı.
Norveçli forvet, 12 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Sörloth'un Leipzig ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.