Galatasaray'a Icardi transferinde 2 rakip!

Cimbom bunun için sadece Arap kulüpleriyle de mücadele etmiyor. Arjantinli yıldızı Milan ve Juventus da istiyor. Ancak camianın sevgilisi olan 30 yaşındaki golcü için sarı-kırmızılılar çok istekli. İcardi'nin de kariyerini yeniden parlattığı Galatasaray'da devam etmek istemesi önemli bir etken. Görüşmeler devam ediyor.

Icardi burada mutlu

Wanda Nara, Mauro İcardi hakkındaki sorulara yanıt verdi. İstanbul'da kalacak mı? sorusuna "Bu cevaplanması zor bir soru" şeklinde bir açıklama yaptı. "Kalırsa, İstanbul'a yerleşecek misin?" sorusuna ise "Hayır. Çünkü farklı ülkelerde projelerim var. Mauro, İstanbul'u seviyor ve kızlarla birlikte burada iyi organize oluyor" dedi.