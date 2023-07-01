GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a Ada'dan sürpriz golcü! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.
Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.
Sarı kırmızılılarda yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden başladı.
Cimbom, Okan Buruk yönetiminde yeni sezona yoğun tempoda hazırlanıyor.
Bir yandan ise sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da pek çok bölgeye takviye yapılacağı biliniyor.
Bu bölgelerden birisi ise forvet hattı olarak dikkat çekiyor.
Golcü konusunda pek çok ismi gündemine alan Galatasaray'ın son olarak sürpriz bir isimle ilgilendiği öğrenildi.
İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre sarı kırmızılılar İngiliz ekibi West Ham'ın formasını terleten 33 yaşındaki Michail Antonio ile yakından ilgileniyor.
Galatasaray'ın Jamaikalı golcüyü radarına alması sarı kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı.
Bu anlamda futbolcunun kariyeri merakla araştırılıyor.
MICHAIL ANTONIO KİMDİR?
33 yaşındaki santrfor oyuncu Michail Antonio futbola İngiliz ekibi Reading'de başladı.
Ardından İngiltere'de sırasıyla; Cheltanham, Southampton, Colchester, Sheffield Wednesday ve Nottingham Forest formalarını terletti.
Antonio 2015 yaz transfer döneminde transfer olduğu West Ham'da 8 sezon forma giydi.
Ana mevkisi santrfor olan oyuncu yan mevki olarak sağ kanat ve sol kanat olarak görev alabiliyor.
Ayrıca Michail Antonio ülkesi Jamaika'nın milli takımında güncel olarak görev alıyor.