Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a Ada'dan sürpriz golcü! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a Ada'dan sürpriz golcü! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom'da mutlaka takviye yapılacak bölgelerden birisinin de forvet hattı olduğu bilinirken İngiliz basınından flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 13:51
MESUT ERKAM ŞAHİN
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a Ada'dan sürpriz golcü! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a Ada'dan sürpriz golcü! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

Sarı kırmızılılarda yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a Ada'dan sürpriz golcü! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

Cimbom, Okan Buruk yönetiminde yeni sezona yoğun tempoda hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a Ada'dan sürpriz golcü! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

Bir yandan ise sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a Ada'dan sürpriz golcü! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

Galatasaray'da pek çok bölgeye takviye yapılacağı biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a Ada'dan sürpriz golcü! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

Bu bölgelerden birisi ise forvet hattı olarak dikkat çekiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a Ada'dan sürpriz golcü! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

Golcü konusunda pek çok ismi gündemine alan Galatasaray'ın son olarak sürpriz bir isimle ilgilendiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a Ada'dan sürpriz golcü! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre sarı kırmızılılar İngiliz ekibi West Ham'ın formasını terleten 33 yaşındaki Michail Antonio ile yakından ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a Ada'dan sürpriz golcü! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

Galatasaray'ın Jamaikalı golcüyü radarına alması sarı kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a Ada'dan sürpriz golcü! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

Bu anlamda futbolcunun kariyeri merakla araştırılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a Ada'dan sürpriz golcü! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

MICHAIL ANTONIO KİMDİR?

33 yaşındaki santrfor oyuncu Michail Antonio futbola İngiliz ekibi Reading'de başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a Ada'dan sürpriz golcü! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

Ardından İngiltere'de sırasıyla; Cheltanham, Southampton, Colchester, Sheffield Wednesday ve Nottingham Forest formalarını terletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a Ada'dan sürpriz golcü! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

Antonio 2015 yaz transfer döneminde transfer olduğu West Ham'da 8 sezon forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a Ada'dan sürpriz golcü! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

Ana mevkisi santrfor olan oyuncu yan mevki olarak sağ kanat ve sol kanat olarak görev alabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'a Ada'dan sürpriz golcü! Flaş gelişmeyi İngiliz basını duyurdu

Ayrıca Michail Antonio ülkesi Jamaika'nın milli takımında güncel olarak görev alıyor.

DİĞER
Güzel oyuncu Yüsra Geyik deniz ortasında salıncak keyfi yaptı! Beyaz bikinili Yüsra Geyik'e alev emojisi yağdı!
Samsun'da ahşap sandıkta cesedi bulundu! Patron cesedi davasında sanık avukatından 'boğuşma sırasında oldu' savunması
Buruk'tan Zaha yerine sürpriz tercih!
F.Bahçe'de Becao olmazsa o gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Weghorst G.Saray'a mı geliyor? Cimbom'dan flaş karar!
Cimbom'da bayram bitmiyor!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Kabotaj Bayramı mesajları 2023 resimli
Kabotaj Bayramı ne zaman 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIFA'dan ofsayt kuralında tarihi değişiklik! FIFA'dan ofsayt kuralında tarihi değişiklik! 13:02
Inter'den Dzeko'nun yerine flaş hamle! Inter'den Dzeko'nun yerine flaş hamle! 12:50
Süper Lig devine Kamerunlu dinamo! Süper Lig devine Kamerunlu dinamo! 12:37
Trabzonspor'a İtalya'dan bedava transfer! Trabzonspor'a İtalya'dan bedava transfer! 12:07
Weghorst G.Saray'a mı geliyor? Cimbom'dan flaş karar! Weghorst G.Saray'a mı geliyor? Cimbom'dan flaş karar! 11:28
Pendikspor'un hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak Pendikspor'un hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak 11:19
Daha Eski
F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'un transfer savaşı! F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'un transfer savaşı! 10:49
Buruk'tan Zaha yerine sürpriz tercih! Buruk'tan Zaha yerine sürpriz tercih! 10:29
F.Bahçe'de Becao olmazsa o gelecek F.Bahçe'de Becao olmazsa o gelecek 09:51
Transferde de ezeli rekabet! Transferde de ezeli rekabet! 09:45
İstanbul barajları son durum İstanbul barajları son durum 09:27
İspanya U21 - İsviçre U21 maçı saat kaçta? İspanya U21 - İsviçre U21 maçı saat kaçta? 08:17