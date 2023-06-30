Aslan'ın İtalyan yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılılarda mutlu olduğunu söyledi. La Gazzetta dello Sport'a konuşan golcü oyuncu, İstanbul'da bulunduğu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için memnun olduğunu belirterek, "Ağustos sonu gibi hem Galatasaray hem de benim için iyi bir fırsat olması halinde, bunu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

HERKES MEMNUN OLURSA

Adının transfer piyasasında Juventus, Milan, Fiorentina gibi takımlarla anıldığı hatırlatılan Zaniolo, şunları kaydetti: "Her şeye açığım. Kendimi iyi hissettiğim Galatasaray'da kalma ihtimali de olmak üzere. Juventus'ta oynamak benim hoşuma gider ama Galatasaray'ı, beni ve Juventus'u, üçümüzü de mutlu edecek bir fırsat olursa, memnuniyetle. Eğer olmazsa da ben Türkiye'de gayet iyiyim."

Süper Lig şampiyonluğunu kazandım. Roma ile Avrupa Konferans Ligi'ni kazandıktan sonra bir başka önemli kupayı kazanmış oldum. Umarım bu alışkanlık haline gelir.

'Derbi çılgıncaydı'

6 aydır bulunduğu G.Saray'da lig şampiyonluğu yaşadığı anımsatılan İtalyan futbolcu, "Hem İstanbul'da hem G.Saray'da süper insanlarla tanıştım. Derbide F.Bahçe'ye karşı attığım goller sonrası stattaki atmosferi düşündükçe halen heyecanlanıyorum. Çılgıncaydı" dedi.

'Icardi en iyilerden'

Zaniolo ayrıca, Galatasaray'da Sacha Boey'in iyi bir futbolcu, Mauro Icardi'nin ise oynadığı en iyi santraforlardan olduğunu dile getirdi. İtalyan ayrıca, "Dries Mertens hakkında çok fazla şey söylemeye gerek yok. Çünkü Napoli'de tarih yazdı" değerlendirmesinde bulundu.