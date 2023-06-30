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GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mauro Icardi operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, transferde öncelik verdiği Arjantinli golcü için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta büyük katkısı olan Icardi'yi yeniden kadroya dahil etmek isteyen yönetim, tüm sponsporları devreye soktu. Galatasaray'ın gözdesi konumundaki oyuncu için Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 11:37
GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

PSG'den kiralık olarak geldiği Galatasaray'da mükemmel bir sezon geçiren ve şampiyonlukta önemli katkısı bulunan Arjantinli yıldız, sezonun tamamlanması sonrası ailesiyle birlikte tatile çıktı. Ancak transfer görüşmeleri de son sürat devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in başarısından dolayı tebrik ettiği Icardi'ye, "Katkıların için çok teşekkürler. Avrupa kupalarında büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflere giderken bizimle olmanı istiyoruz. Seneye de bizimle şampiyonlukları kutlamanı istiyoruz" dediği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

Başkan, PSG ile anlaşması için de Erden Timur'a tam yetki vermiş durumda.


GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

Hem Icardi'nin hem de kulübü PSG'nin maddi taleplerini sorunsuz şekilde karşılamak isteyen Galatasaray Yönetimi, finansal arayış açısından da boş durmuyor.

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

Tüm yönetim, Icardi transferine sponsor bulmak üzere seferber olmuş durumda.

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

Birçok önemli firmanın kulübe olumlu geri dönüş yaptığı, dolayısıyla sponsorların hazır olduğu gelen haberler arasında.

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'nın daha önce yaptığı, "Arabistan'da yaşayamayız. Mauro, Avrupa'da kalmak istiyor" açıklamalarına bir yenisi eklemişti.

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

Nara son olarak, "Galatasaray ile görüşmeden karar vermemiz mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

Bu açıklamalar Sarı-Kırmızılılar tarafından olumlu karşılansa da fiyatı artırmak için bazı taktikler uyguladığı da düşünülüyor.

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

Mauro Icardi'ye bir Suudi Arabistan kulübü, bonuslar hariç yıllık net 25 milyon Euro maaş teklifi yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

Şu an PSG'den aldığı 9 milyon Euro'nun tam 2.5 katı teklif edilmesine karşın Icardi, bu teklifi geri çevirmişti.

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

Mauro Icardi'nin menajerliğini yürüten eşi Wanda Nara'nın 10 milyon Euro bandında bir maaş istediklerini Galatasaray'a ilettiği de öne sürülüyor.

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

Wanda Nara, Gente magazine verdiği röportajda Mauro Icardi'nin geleceğine dair önemli ipuçları verdi.

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

Gente Magazine'e röportaj veren Icardi'nin eşi ve menajeri Nara, '2023'te hayatınız nasıl devam edecek? Arjantin'de ve Mauro da İstanbul'daki hayatına devam edecek misiniz? Francesca ve Isabella, Türkiye'de okullarını bitirebilecek mi?' sorusuna, "Sanırım bu benim için cevaplaması en zor soru çünkü her ay kendimizi organize ediyoruz. Aslında genelde Temmuz tatillerinde Ibiza'ya giderim ama bu sene hâlâ gezer miyim bilmiyorum çünkü önceliğim Masterchef. Kayıt yaparken tatile çıkmam" dedi.

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

Nara, 'Annen sonunda Mauro ve kızlarla birlikte İstanbul'a yerleşecek mi?' sorusuna ise, "Hayır, hayır... Sadece ihtiyacımız olursa seyahat edip geliyor yanımıza.

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

Mauro, Türkiye'de mükemmel şekilde organize oldu. Çünkü o antrenmanda iken kızlar da çalışıyor. Onları her gün okula götürmekle ilgileniyor. Hafta sonları İstanbul'da güzel planlar yapıyorlar.

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

İSTANBUL'DA ÇOK MUTLULAR
Maç günleri de kızlar Mauro'ya stada kadar eşlik ediyor. Onlar İstanbul'da çok mutlular" yanıtını verdi.

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