GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

PSG'den kiralık olarak geldiği Galatasaray'da mükemmel bir sezon geçiren ve şampiyonlukta önemli katkısı bulunan Arjantinli yıldız, sezonun tamamlanması sonrası ailesiyle birlikte tatile çıktı. Ancak transfer görüşmeleri de son sürat devam ediyor.
PSG'den kiralık olarak geldiği Galatasaray'da mükemmel bir sezon geçiren ve şampiyonlukta önemli katkısı bulunan Arjantinli yıldız, sezonun tamamlanması sonrası ailesiyle birlikte tatile çıktı. Ancak transfer görüşmeleri de son sürat devam ediyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in başarısından dolayı tebrik ettiği Icardi'ye, "Katkıların için çok teşekkürler. Avrupa kupalarında büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflere giderken bizimle olmanı istiyoruz. Seneye de bizimle şampiyonlukları kutlamanı istiyoruz" dediği belirtildi.
Başkan, PSG ile anlaşması için de Erden Timur'a tam yetki vermiş durumda.
Hem Icardi'nin hem de kulübü PSG'nin maddi taleplerini sorunsuz şekilde karşılamak isteyen Galatasaray Yönetimi, finansal arayış açısından da boş durmuyor.
Tüm yönetim, Icardi transferine sponsor bulmak üzere seferber olmuş durumda.
Birçok önemli firmanın kulübe olumlu geri dönüş yaptığı, dolayısıyla sponsorların hazır olduğu gelen haberler arasında.
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'nın daha önce yaptığı, "Arabistan'da yaşayamayız. Mauro, Avrupa'da kalmak istiyor" açıklamalarına bir yenisi eklemişti.
Nara son olarak, "Galatasaray ile görüşmeden karar vermemiz mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamalar Sarı-Kırmızılılar tarafından olumlu karşılansa da fiyatı artırmak için bazı taktikler uyguladığı da düşünülüyor.
Mauro Icardi'ye bir Suudi Arabistan kulübü, bonuslar hariç yıllık net 25 milyon Euro maaş teklifi yaptı.
Şu an PSG'den aldığı 9 milyon Euro'nun tam 2.5 katı teklif edilmesine karşın Icardi, bu teklifi geri çevirmişti.
Mauro Icardi'nin menajerliğini yürüten eşi Wanda Nara'nın 10 milyon Euro bandında bir maaş istediklerini Galatasaray'a ilettiği de öne sürülüyor.
Wanda Nara, Gente magazine verdiği röportajda Mauro Icardi'nin geleceğine dair önemli ipuçları verdi.
Gente Magazine'e röportaj veren Icardi'nin eşi ve menajeri Nara, '2023'te hayatınız nasıl devam edecek? Arjantin'de ve Mauro da İstanbul'daki hayatına devam edecek misiniz? Francesca ve Isabella, Türkiye'de okullarını bitirebilecek mi?' sorusuna, "Sanırım bu benim için cevaplaması en zor soru çünkü her ay kendimizi organize ediyoruz. Aslında genelde Temmuz tatillerinde Ibiza'ya giderim ama bu sene hâlâ gezer miyim bilmiyorum çünkü önceliğim Masterchef. Kayıt yaparken tatile çıkmam" dedi.
Nara, 'Annen sonunda Mauro ve kızlarla birlikte İstanbul'a yerleşecek mi?' sorusuna ise, "Hayır, hayır... Sadece ihtiyacımız olursa seyahat edip geliyor yanımıza.
Mauro, Türkiye'de mükemmel şekilde organize oldu. Çünkü o antrenmanda iken kızlar da çalışıyor. Onları her gün okula götürmekle ilgileniyor. Hafta sonları İstanbul'da güzel planlar yapıyorlar.
İSTANBUL'DA ÇOK MUTLULAR
Maç günleri de kızlar Mauro'ya stada kadar eşlik ediyor. Onlar İstanbul'da çok mutlular" yanıtını verdi.