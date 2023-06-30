GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Transferi...

Gente Magazine'e röportaj veren Icardi'nin eşi ve menajeri Nara, '2023'te hayatınız nasıl devam edecek? Arjantin'de ve Mauro da İstanbul'daki hayatına devam edecek misiniz? Francesca ve Isabella, Türkiye'de okullarını bitirebilecek mi?' sorusuna, "Sanırım bu benim için cevaplaması en zor soru çünkü her ay kendimizi organize ediyoruz. Aslında genelde Temmuz tatillerinde Ibiza'ya giderim ama bu sene hâlâ gezer miyim bilmiyorum çünkü önceliğim Masterchef. Kayıt yaparken tatile çıkmam" dedi.