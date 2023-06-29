TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Rus golcü! Pazarlıklar başladı

Galatasaray forvetteki sorunu çözmek için kolları sıvadı.
Galatasaray forvetteki sorunu çözmek için kolları sıvadı.
Temmuz ayının sonunda Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turuna çıkacak olan sarı-kırmızılı ekipte, Barış Alper Yılmaz dışında golcü kalmadı.
Galatasaray'da forvet hattı için öncelik Mauro Icardi'de...
Bonservisi alınması için çalışmalar sürüyor ama kısa vadede bu transferin önünde birçok engel bulunuyor.
Bu nedenle de alternatif arayışları hızlı bir şekilde devam ediyor.
Galatasaray'da golcü adayları arasına giren son isim Rus golcü Fedor Chalov oldu.
PAOK KULÜBÜ DE DEVREDE
Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'da 41 maçta 24 gol ve 6 asist yaparak bütün dikkatleri üzerine çeken Chalov'u almak için kolları sıvadı.
İlk etapta 25 yaşındaki Rus yıldızın menajeriyle temasa geçildi.
Kulübüyle 1.5 yıllık mukavelesi bulunan Chalov'dan olumlu yanıt alınması halinde CSKA'yla masaya oturulacak.
Yunanistan'dan PAOK'un da oyuncuyu istediği ancak Rus futbolcunun tercihini G.Saray'dan yana kullanması bekleniyor.
Futbol kariyerine CSKA altyapısında başlayan Chalov, A takıma yükseldikten sonra kısa sürede takımın vazgeçilmezi oldu.
Geçirdiği sakatlık sonrası formayı kaptırınca yarım sezonluğuna İsviçre'nin Basel takımına kiralanan genç futbolcunun geri dönüşü muhteşem oldu.
Bu sezon attığı gollerin ardından yıldız futbolcu, birçok Avrupa takımının listesine girmeyi başardı.
Transfermarkt değeri 12 milyon euro olan Chalov'un 2024 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.