Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Rus golcü! Pazarlıklar başladı

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Rus golcü! Pazarlıklar başladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalara hız verildi. Forvet hattını güçlendirmek isteyen ve ilk olarak Mauro Icardi'yi renklerine bağlamayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın alternatifini Rusya'da buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Rus golcü! Pazarlıklar başladı

Galatasaray forvetteki sorunu çözmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Rus golcü! Pazarlıklar başladı

Temmuz ayının sonunda Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turuna çıkacak olan sarı-kırmızılı ekipte, Barış Alper Yılmaz dışında golcü kalmadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Rus golcü! Pazarlıklar başladı

Galatasaray'da forvet hattı için öncelik Mauro Icardi'de...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Rus golcü! Pazarlıklar başladı

Bonservisi alınması için çalışmalar sürüyor ama kısa vadede bu transferin önünde birçok engel bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Rus golcü! Pazarlıklar başladı

Bu nedenle de alternatif arayışları hızlı bir şekilde devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Rus golcü! Pazarlıklar başladı

Galatasaray'da golcü adayları arasına giren son isim Rus golcü Fedor Chalov oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Rus golcü! Pazarlıklar başladı

PAOK KULÜBÜ DE DEVREDE

Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'da 41 maçta 24 gol ve 6 asist yaparak bütün dikkatleri üzerine çeken Chalov'u almak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Rus golcü! Pazarlıklar başladı

İlk etapta 25 yaşındaki Rus yıldızın menajeriyle temasa geçildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Rus golcü! Pazarlıklar başladı

Kulübüyle 1.5 yıllık mukavelesi bulunan Chalov'dan olumlu yanıt alınması halinde CSKA'yla masaya oturulacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Rus golcü! Pazarlıklar başladı

Yunanistan'dan PAOK'un da oyuncuyu istediği ancak Rus futbolcunun tercihini G.Saray'dan yana kullanması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Rus golcü! Pazarlıklar başladı

Futbol kariyerine CSKA altyapısında başlayan Chalov, A takıma yükseldikten sonra kısa sürede takımın vazgeçilmezi oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Rus golcü! Pazarlıklar başladı

Geçirdiği sakatlık sonrası formayı kaptırınca yarım sezonluğuna İsviçre'nin Basel takımına kiralanan genç futbolcunun geri dönüşü muhteşem oldu.

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