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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes şoku! Yeni adresi belli oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Leandro Paredes'ten kötü haber geldi. Transfer kararını veren Arjantinli yıldızın yeni adresi netlik kazandı. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 19:22
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes şoku! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Leandro Paredes ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes şoku! Yeni adresi belli oldu

Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Cimbom, kapsamlı bir araştırma yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes şoku! Yeni adresi belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre çalışmalarda bulunan yönetim, listesindeki yıldızlarla temaslarda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes şoku! Yeni adresi belli oldu

PAREDES'TEN KÖTÜ HABER!
Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan Galatasaray, Leandro Paredes'i liste başı yapmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes şoku! Yeni adresi belli oldu

Uzun süredir sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Arjantinli oyuncudan kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes şoku! Yeni adresi belli oldu

Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan ekibi Lazio, orta saha bölgesini Leandro Paredes ile güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes şoku! Yeni adresi belli oldu

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran PSG'nin transfer için zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes şoku! Yeni adresi belli oldu

MILAN VE INTER DE PEŞİNDE!
Çizme devleri Milan ve Inter'in de Paredes'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes şoku! Yeni adresi belli oldu

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR!
Geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Paredes, kariyerini İtalya'da sürdürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes şoku! Yeni adresi belli oldu

Yıldız oyuncunun ilk tercihi Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak olan bir takıma gitmek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes şoku! Yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 25 karşılaşmada forma giyen Paredes, 1 gollük katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes şoku! Yeni adresi belli oldu

Leandro Paredes'in PSG'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes şoku! Yeni adresi belli oldu

Arjantinli futbolcu, ülkesinin milli takımında 54 karşılaşmada 5 gollük katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes şoku! Yeni adresi belli oldu

Paredes, Tangocuların 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes şoku! Yeni adresi belli oldu

Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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