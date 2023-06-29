TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes şoku! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Leandro Paredes ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Leandro Paredes ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Cimbom, kapsamlı bir araştırma yapıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre çalışmalarda bulunan yönetim, listesindeki yıldızlarla temaslarda bulunuyor.
PAREDES'TEN KÖTÜ HABER!
Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan Galatasaray, Leandro Paredes'i liste başı yapmıştı.
Uzun süredir sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Arjantinli oyuncudan kötü haber geldi.
Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan ekibi Lazio, orta saha bölgesini Leandro Paredes ile güçlendirmek istiyor.
Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran PSG'nin transfer için zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.
MILAN VE INTER DE PEŞİNDE!
Çizme devleri Milan ve Inter'in de Paredes'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında olduğu iddia edildi.
İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR!
Geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Paredes, kariyerini İtalya'da sürdürmek istiyor.
Yıldız oyuncunun ilk tercihi Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak olan bir takıma gitmek.
Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 25 karşılaşmada forma giyen Paredes, 1 gollük katkı verdi.
Leandro Paredes'in PSG'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Arjantinli futbolcu, ülkesinin milli takımında 54 karşılaşmada 5 gollük katkı verdi.
Paredes, Tangocuların 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer aldı.
Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.