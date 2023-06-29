Haberler Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'da dev piyango! Premier Lig'den servet ödediler

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'da dev piyango! Premier Lig'den servet ödediler

Son dakika haberi: Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde açan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı kırmızılı yönetime İngiltere'den sürpriz teklif geldi. Premier Lig ekibi milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için servet ödemeye hazır. İşte detaylar... | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 18:29
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'da dev piyango! Premier Lig'den servet ödediler

Son şampiyon Galatasaray'ın yıldızlarına ilgi giderek büyüyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'da dev piyango! Premier Lig'den servet ödediler

Çok sayıda futbolcusu için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler alan Sarı-Kırmızılılar'da flaş bir gelişme daha yaşandı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'da dev piyango! Premier Lig'den servet ödediler

Takvim'in aldığı bilgiye göre; Premier Lig'de mücadele eden Nottingham Forest, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için harekete geçti.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'da dev piyango! Premier Lig'den servet ödediler

KEREM GİTMEYİ ÇOK İSTİYOR AMA...

İngiliz kulübünün yaklaşık 6 aydır milli futbolcuyu takip ettiği biliniyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'da dev piyango! Premier Lig'den servet ödediler

Nottingham Forest'ın geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a bonuslarla beraber 11 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'da dev piyango! Premier Lig'den servet ödediler

Ancak; Sarı-Kırmızılı yönetimin bu rakamı çok az bulduğu ve Nottingham'a "hayır" yanıtının verildiği belirlendi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'da dev piyango! Premier Lig'den servet ödediler

Kerem'in transferi konusunda ısrarcı olan İngilizler'in önümüzdeki günlerde revize edilmiş bir teklifle yeniden Galatasaray'ın kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'da dev piyango! Premier Lig'den servet ödediler

Milli oyuncu kariyer planlamasını en geç 2 yıl içinde Avrupa'ya gitmek üzerine yapıyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'da dev piyango! Premier Lig'den servet ödediler

Kerem Aktürkoğlu'nun Premier Lig'de oynamaya çok sıcak baktığı biliniyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'da dev piyango! Premier Lig'den servet ödediler

Ancak yönetimin alacağı karara da saygı duyduğu ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'da dev piyango! Premier Lig'den servet ödediler

OKAN BURUK BU AYRILIĞA SOĞUK

Teknik direktör Okan Buruk hem takımın hücum gücü hem de 3 yerli kuralında sağladığı büyük kolaylık nedeniyle yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasını kesinlikle istemiyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'da dev piyango! Premier Lig'den servet ödediler

Kerem geçen sezon 38 resmi maça çıktı.

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