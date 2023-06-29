Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'da dev piyango! Premier Lig'den servet ödediler

Son şampiyon Galatasaray'ın yıldızlarına ilgi giderek büyüyor.
Son şampiyon Galatasaray'ın yıldızlarına ilgi giderek büyüyor.
Çok sayıda futbolcusu için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler alan Sarı-Kırmızılılar'da flaş bir gelişme daha yaşandı.
Takvim'in aldığı bilgiye göre; Premier Lig'de mücadele eden Nottingham Forest, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için harekete geçti.
KEREM GİTMEYİ ÇOK İSTİYOR AMA...
İngiliz kulübünün yaklaşık 6 aydır milli futbolcuyu takip ettiği biliniyor.
Nottingham Forest'ın geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a bonuslarla beraber 11 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.
Ancak; Sarı-Kırmızılı yönetimin bu rakamı çok az bulduğu ve Nottingham'a "hayır" yanıtının verildiği belirlendi.
Kerem'in transferi konusunda ısrarcı olan İngilizler'in önümüzdeki günlerde revize edilmiş bir teklifle yeniden Galatasaray'ın kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Milli oyuncu kariyer planlamasını en geç 2 yıl içinde Avrupa'ya gitmek üzerine yapıyor.
Kerem Aktürkoğlu'nun Premier Lig'de oynamaya çok sıcak baktığı biliniyor.
Ancak yönetimin alacağı karara da saygı duyduğu ifade edildi.
OKAN BURUK BU AYRILIĞA SOĞUK
Teknik direktör Okan Buruk hem takımın hücum gücü hem de 3 yerli kuralında sağladığı büyük kolaylık nedeniyle yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasını kesinlikle istemiyor.
Kerem geçen sezon 38 resmi maça çıktı.
Bu mücadelelerde 10 gol atmış ve 14 asist yapmıştı.
Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis değeri 15 milyon euro.
Kerem'in sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.