GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşlarından Mauro Icardi müjdesi!

Galatasaray'da gündem transfer.
Galatasaray'da gündem transfer.
Sarı-kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerini aşıp gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.
Kurmaylar, yapılacak transferlerle kadroyu kuvvetlendirip Avrupa'da önemli başarılara imza atmak istiyor.
Taraftar kadar sarı-kırmızılı futbolcuların da gündem maddesi İcardi'nin dönüp dönmeyeceğiydi.
Cimbom'da ilk hedef Mauro Icardi'nin bonsevisini almak.
PSG ile sözleşmesi devam eden oyuncu geçtiğmiz sezon takımda iz bırakmıştı.
Tecrübeli golcü performansı ile sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda büyük rol oynadı.
Icardi süre bulduğu 24 maçta 22 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
Takım arkadaşları, Arjantinli yıldızın son dakikaya kadar Galatasaray'a gelmek için şartları zorlayacağına inandığını söylediler.
MALİ DURUMA BAKARSAK GELMEZ AMA
Sabah'ın haberine göre yapılan yorumlarda, "Mali şartlara ve Suudi Arabistan ihtimaline bakarsak gelmez.
Ancak Icardi, Galatasaray'ı çok sevdi ve taraftarlar tarafından da çok sevildi.
İstanbul'u, taraftarı ve buradaki yaşamı seviyor.
Alışkanlığını ve buradaki rahatını bozmak istemez.
Son dakikaya kadar Galatasaray'ı zorlar ve bekler" ifadeleri ön plana çıktı.