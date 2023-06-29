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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşlarından Mauro Icardi müjdesi!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da takımın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin geleceği büyük merak konusu haline geldi. Futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip edilirken Cimbom'da Mauro Icardi'nin takım arkadaşlarından Galatasaray'a sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşlarından Mauro Icardi müjdesi!

Galatasaray'da gündem transfer.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşlarından Mauro Icardi müjdesi!

Sarı-kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerini aşıp gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşlarından Mauro Icardi müjdesi!

Kurmaylar, yapılacak transferlerle kadroyu kuvvetlendirip Avrupa'da önemli başarılara imza atmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşlarından Mauro Icardi müjdesi!

Süper Lig'in son şampiyonu G.Saray önceki akşam Florya'da yeni sezon için çalışmalara başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşlarından Mauro Icardi müjdesi!

Taraftar kadar sarı-kırmızılı futbolcuların da gündem maddesi İcardi'nin dönüp dönmeyeceğiydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşlarından Mauro Icardi müjdesi!

Cimbom'da ilk hedef Mauro Icardi'nin bonsevisini almak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşlarından Mauro Icardi müjdesi!

PSG ile sözleşmesi devam eden oyuncu geçtiğmiz sezon takımda iz bırakmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşlarından Mauro Icardi müjdesi!

Tecrübeli golcü performansı ile sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşlarından Mauro Icardi müjdesi!

Icardi süre bulduğu 24 maçta 22 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşlarından Mauro Icardi müjdesi!

Takım arkadaşları, Arjantinli yıldızın son dakikaya kadar Galatasaray'a gelmek için şartları zorlayacağına inandığını söylediler.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşlarından Mauro Icardi müjdesi!

MALİ DURUMA BAKARSAK GELMEZ AMA

Sabah'ın haberine göre yapılan yorumlarda, "Mali şartlara ve Suudi Arabistan ihtimaline bakarsak gelmez.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Takım arkadaşlarından Mauro Icardi müjdesi!

Ancak Icardi, Galatasaray'ı çok sevdi ve taraftarlar tarafından da çok sevildi.

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