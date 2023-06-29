Haberler Galatasaray Galatasaray - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY HULL CİTY MAÇI - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaşadığı şampiyonluğun ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Hull City ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 11:10
Galatasaray - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Hull City hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray, İngiltere temsilcisi Hull City ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - HULL CITY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. İki ekip Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayıncısı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Sinem Kobal bahçeden mutlu bayramlar pozu verdi! Duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı!
6 yıllık aşkın 2 meyvesi! Fahriye Evcen çekirdek ailesiyle paylaştı! Burak Özçivit’in “İki gözümün çiçeği” dediği oğlu Kerem’e bakın...
F.Bahçe'ye Taremi transferinde rakip çıktı!
Trabzonspor'a müjde! Serbest kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yılın transfer bombası! Alexis ve Cengiz el ele Aslan'a
Cimbom'a Rus golcü! Pazarlıklar başladı
Tarım Kredi'de 100'den fazla üründe indirim
En düşük memur, emekli maaşı ne kadar olacak?
Kabotaj Bayramı ne zaman 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Sturm Graz maçı saat kaçta? Galatasaray - Sturm Graz maçı saat kaçta? 10:58
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ne zaman göreve başlayacak? Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ne zaman göreve başlayacak? 10:55
Galatasaray - Austria Wien maçı saat kaçta? Galatasaray - Austria Wien maçı saat kaçta? 10:41
Trabzonspor'a müjde! Serbest kaldı Trabzonspor'a müjde! Serbest kaldı 10:37
Galatasaray - Kisvarda FC maçı saat kaçta? Galatasaray - Kisvarda FC maçı saat kaçta? 10:35
Galatasaray - Hull City maçı saat kaçta? Galatasaray - Hull City maçı saat kaçta? 10:30
Daha Eski
F.Bahçe'ye Taremi transferinde rakip çıktı! F.Bahçe'ye Taremi transferinde rakip çıktı! 09:44
TAYLAND TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE TAYLAND TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 09:09
Kaf-Kaf'ta gündem transfer Kaf-Kaf'ta gündem transfer 08:18
Adryelson’a ‘ikinci’ teklif Adryelson’a ‘ikinci’ teklif 08:12
Fırtına'nın yeni yıldızı İstanbul'da! Fırtına'nın yeni yıldızı İstanbul'da! 01:02
Fırtına'nın yeni yıldızı İstanbul'da! Fırtına'nın yeni yıldızı İstanbul'da! 00:49