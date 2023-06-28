Rogerio için zorlu rakipler

Galatasaray'ın gözü uzun süredir Sassuolo'nun sol beki Rogerio'da... Ancak Brezilyalı oyuncunun peşinde önemli takımlar var. Dortmund, Benfica ve Porto, bir yıl sözleşmesi kalan futbolcuyla yakından ilgileniyor. Öte yandan İtalyan vatandaşlığına geçmeye hazırlanan Rogerio'nun Roberto Mancini tarafından milli takıma davet edilmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın gözü uzun süredir Sassuolo'nun sol beki Rogerio'da... Ancak Brezilyalı oyuncunun peşinde önemli takımlar var. Dortmund, Benfica ve Porto, bir yıl sözleşmesi kalan futbolcuyla yakından ilgileniyor. Öte yandan İtalyan vatandaşlığına geçmeye hazırlanan Rogerio'nun Roberto Mancini tarafından milli takıma davet edilmesi bekleniyor.