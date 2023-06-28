Milan mükemmel takım

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo, İtalya'da çok popüler... Bu durum en çok menajeri Claudio Vigorelli'yi memnun ederken Vigorelli yaptığı açıklamada, "Teklif gelirse değerlendireceğiz" dedi. Ünlü menajer, "Bulunduğumuz (G.Saray) yerde iyiyiz ama teklifler gelirse değerlendirileceğiz. Milan taktiksel olarak onun için mükemmel bir takım mı? Evet! Ama buna girmek istemiyorum" diye konuştu.
Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo, İtalya'da çok popüler... Bu durum en çok menajeri Claudio Vigorelli'yi memnun ederken Vigorelli yaptığı açıklamada, "Teklif gelirse değerlendireceğiz" dedi. Ünlü menajer, "Bulunduğumuz (G.Saray) yerde iyiyiz ama teklifler gelirse değerlendirileceğiz. Milan taktiksel olarak onun için mükemmel bir takım mı? Evet! Ama buna girmek istemiyorum" diye konuştu.