Haberler Galatasaray Kocaeli’de oynayacak

Kocaeli’de oynayacak

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Bu arada fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Kocaeli’de oynayacak
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Bu arada fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.
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