Kocaeli’de oynayacak

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Bu arada fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Bu arada fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.