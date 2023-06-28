Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Erden Timur'dan Ada çıkarması! O golcü için görüşmeler başlıyor

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Erden Timur'dan Ada çıkarması! O golcü için görüşmeler başlıyor

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızlılarda yönetim gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bu anlamda Erden Timur ve ekibinin İngiltere'den o oyuncu için kulübü ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Erden Timur'dan Ada çıkarması! O golcü için görüşmeler başlıyor

Süper Lig şampiyonu Galatasaray gelecek sezon için kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Erden Timur'dan Ada çıkarması! O golcü için görüşmeler başlıyor

Sarı kırmızılılar etkili bir kadro kurarak Süper Lig şampiyonluğunun ardından Avrupa'da da iz bırakmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Erden Timur'dan Ada çıkarması! O golcü için görüşmeler başlıyor

Bu anlamda Cimbom'da gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Erden Timur'dan Ada çıkarması! O golcü için görüşmeler başlıyor

Sarı kırmızılılarda hücum bölgesi için de golcü takviyesi yapılacağı biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Erden Timur'dan Ada çıkarması! O golcü için görüşmeler başlıyor

Bu anlamda Erden Timur ve ekibinden dikkat çeken bir hamle daha geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Erden Timur'dan Ada çıkarması! O golcü için görüşmeler başlıyor

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un, Kelechi Iheanacho için İngiltere'de temaslarda bulunacağı öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Erden Timur'dan Ada çıkarması! O golcü için görüşmeler başlıyor

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; golcü futbolcuyla Galatasaray'ın yanı sıra Roma ve Beşiktaş'ta ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Erden Timur'dan Ada çıkarması! O golcü için görüşmeler başlıyor

Leicester City'den ayrılmaya hazırlanan Iheanacho'nun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma katılma fikrini sıcak baktığı belirtildi

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Erden Timur'dan Ada çıkarması! O golcü için görüşmeler başlıyor

2024'de kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Nijeryalı golcünün, Transfermarkt değeri 18 milyon euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Erden Timur'dan Ada çıkarması! O golcü için görüşmeler başlıyor

Iheanacho'nun adının Galatasaray ile anılması sarı kırmızılı taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Erden Timur'dan Ada çıkarması! O golcü için görüşmeler başlıyor

Bu anlamda oyuncuyla ilgili yoğun araştırmalar yapılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Erden Timur'dan Ada çıkarması! O golcü için görüşmeler başlıyor

Nijeryalı yıldız futbola ülkesinin Taye Academy takımında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Erden Timur'dan Ada çıkarması! O golcü için görüşmeler başlıyor

Ardından İngiliz devi Manchester City'nin altyapısına katıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Erden Timur'dan Ada çıkarması! O golcü için görüşmeler başlıyor

Sergilediği performansla takımın A seviyesine yükselmeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Erden Timur'dan Ada çıkarması! O golcü için görüşmeler başlıyor

2017 yaz transfer döneminde ise bir başka İngiliz ekibi Leicester ile anlaşmaya vardı. Ana mevkisi santrfor olan oyuncu forvet arkası olarak da görev alabiliyor.

DİĞER
Günden güne eriyor, kemikleri sayılıyor! Süreyya Yalçın'ın korkutan zayıflığı...
Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'in transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları...
İtalyanlar duyurdu! Becao Fenerbahçe'ye geliyor
G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın son bombası Roma'dan!
G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı!
Kurban Bayramı mesajları resimli 2023
Deprem son dakika! 28 Haziran deprem mi oldu?
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA İSTANBUL
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Orsic Trabzon’da Orsic Trabzon’da 01:35
Kourbelis 2+1 yıllık imza attı Kourbelis 2+1 yıllık imza attı 01:34
Üzümcü ile devam Üzümcü ile devam 01:15
Pirlo Sampdoria'da Pirlo Sampdoria'da 01:14
Zaha adım adım F.Bahçe'ye! O teklifi kabul edildi Zaha adım adım F.Bahçe'ye! O teklifi kabul edildi 01:08
G.Saray'a Angelino'dan büyük şok! G.Saray'a Angelino'dan büyük şok! 01:08
Daha Eski
Trabzonspor transferi resmen açıkladı! Trabzonspor transferi resmen açıkladı! 01:08
Wanda Nara'dan şoke eden Icardi hamlesi! Wanda Nara'dan şoke eden Icardi hamlesi! 01:08
G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı! G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı! 01:08
Fırtına o isimle prensipte anlaştı! Fırtına o isimle prensipte anlaştı! 01:07
Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi 01:07
Yönetim biletini kesti! F.Bahçe o isimle yollarını ayırıyor Yönetim biletini kesti! F.Bahçe o isimle yollarını ayırıyor 01:07