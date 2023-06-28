GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Erden Timur'dan Ada çıkarması! O golcü için görüşmeler başlıyor

Süper Lig şampiyonu Galatasaray gelecek sezon için kolları sıvadı.
Sarı kırmızılılar etkili bir kadro kurarak Süper Lig şampiyonluğunun ardından Avrupa'da da iz bırakmak istiyor.
Bu anlamda Cimbom'da gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray gelecek sezon için kolları sıvadı.
Sarı kırmızılılar etkili bir kadro kurarak Süper Lig şampiyonluğunun ardından Avrupa'da da iz bırakmak istiyor.
Bu anlamda Cimbom'da gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Sarı kırmızılılarda hücum bölgesi için de golcü takviyesi yapılacağı biliniyor.
Bu anlamda Erden Timur ve ekibinden dikkat çeken bir hamle daha geliyor.
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un, Kelechi Iheanacho için İngiltere'de temaslarda bulunacağı öne sürüldü.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; golcü futbolcuyla Galatasaray'ın yanı sıra Roma ve Beşiktaş'ta ilgileniyor.
Leicester City'den ayrılmaya hazırlanan Iheanacho'nun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma katılma fikrini sıcak baktığı belirtildi
2024'de kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Nijeryalı golcünün, Transfermarkt değeri 18 milyon euro...
Iheanacho'nun adının Galatasaray ile anılması sarı kırmızılı taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı.
Bu anlamda oyuncuyla ilgili yoğun araştırmalar yapılıyor.
Nijeryalı yıldız futbola ülkesinin Taye Academy takımında başladı.
Ardından İngiliz devi Manchester City'nin altyapısına katıldı.
Sergilediği performansla takımın A seviyesine yükselmeyi başardı.
2017 yaz transfer döneminde ise bir başka İngiliz ekibi Leicester ile anlaşmaya vardı. Ana mevkisi santrfor olan oyuncu forvet arkası olarak da görev alabiliyor.