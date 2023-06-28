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Galatasaray'a Telles şoku! Eski takımına dönüyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Alex Telles ismi gündeme gelmişti. Eski oyuncusunu yeniden renklerine bağlamak isteyen Cimbom'a kötü haber geldi. Brezilyalı sol bekin, bir diğer eski takımına geri döneceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 10:48
Galatasaray'a Telles şoku! Eski takımına dönüyor

Son Şampiyon Galatasaray, 2023-2024 sezonunu resmen açtı.

Galatasaray'a Telles şoku! Eski takımına dönüyor

Okan Buruk'un öğrencileri yeni sezonun hazırlıklarına dün akşam yaptıkları antrenmanla başladı.

Galatasaray'a Telles şoku! Eski takımına dönüyor

Sarı-kırmızılılar birinci etap yurt dışı kampını ise Avusturya'da yapacak.

Galatasaray'a Telles şoku! Eski takımına dönüyor

Sarı-kırmızılı ekip, 8 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'nın Graz kentine gidecek.

Galatasaray'a Telles şoku! Eski takımına dönüyor

18 Temmuz'a dek Avusturya'da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, 3 hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray'a Telles şoku! Eski takımına dönüyor

Takım yeni sezona hazırlanırken yönetim de transferleri Şampiyonlar Ligi ön elemelerine yetiştirmeye çalışıyor.

Galatasaray'a Telles şoku! Eski takımına dönüyor

Sol bek transferine öncelik veren Cimbom'da Alex Telles ismi gündeme gelmişti.

Galatasaray'a Telles şoku! Eski takımına dönüyor

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı oyuncu için kulübü Manchester United'la temaslarda bulunulmuştu.

Galatasaray'a Telles şoku! Eski takımına dönüyor

Ancak 30 yaşındaki sol bekle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a Telles şoku! Eski takımına dönüyor

Portekiz basınından Correio de Manha'nın haberine göre; Telles'in Porto'ya dönebileceği iddia edildi.

Galatasaray'a Telles şoku! Eski takımına dönüyor

Portekiz ekibinin, Diogo Costa'yı Manchester United'a satma anlaşmasının bir parçası olarak Telles'i geri getirmeyi düşündüğü belirtildi.

Galatasaray'a Telles şoku! Eski takımına dönüyor

Alex Telles, 2013-2014 sezonunun devre arasında Gremio'dan Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'a Telles şoku! Eski takımına dönüyor

Brezilyalı oyuncu, 2015'e kadar oynadığı sarı-kırmızılılarda 60 maça çıkıp, 2 gol, 4 asist kaydetti.

Galatasaray'a Telles şoku! Eski takımına dönüyor

Galatasaray'dan sonra Inter ve Porto'da forma giyen Telles, 2020'de Manchester United'ın yolunu tuttu.

Galatasaray'a Telles şoku! Eski takımına dönüyor

Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Telles, 38 maçta forma giyerken, 3 asist yaptı.

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