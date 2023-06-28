Galatasaray'a Telles şoku! Eski takımına dönüyor

Son Şampiyon Galatasaray, 2023-2024 sezonunu resmen açtı.
Son Şampiyon Galatasaray, 2023-2024 sezonunu resmen açtı.
Okan Buruk'un öğrencileri yeni sezonun hazırlıklarına dün akşam yaptıkları antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılılar birinci etap yurt dışı kampını ise Avusturya'da yapacak.
Sarı-kırmızılı ekip, 8 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'nın Graz kentine gidecek.
18 Temmuz'a dek Avusturya'da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, 3 hazırlık maçı oynayacak.
Takım yeni sezona hazırlanırken yönetim de transferleri Şampiyonlar Ligi ön elemelerine yetiştirmeye çalışıyor.
Sol bek transferine öncelik veren Cimbom'da Alex Telles ismi gündeme gelmişti.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı oyuncu için kulübü Manchester United'la temaslarda bulunulmuştu.
Ancak 30 yaşındaki sol bekle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Portekiz basınından Correio de Manha'nın haberine göre; Telles'in Porto'ya dönebileceği iddia edildi.
Portekiz ekibinin, Diogo Costa'yı Manchester United'a satma anlaşmasının bir parçası olarak Telles'i geri getirmeyi düşündüğü belirtildi.
Alex Telles, 2013-2014 sezonunun devre arasında Gremio'dan Galatasaray'a transfer oldu.
Brezilyalı oyuncu, 2015'e kadar oynadığı sarı-kırmızılılarda 60 maça çıkıp, 2 gol, 4 asist kaydetti.
Galatasaray'dan sonra Inter ve Porto'da forma giyen Telles, 2020'de Manchester United'ın yolunu tuttu.
Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Telles, 38 maçta forma giyerken, 3 asist yaptı.