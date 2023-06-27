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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Angelino'dan büyük şok!

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da sol bek mevkisi için temaslar hızlandı. Listesinde birçok yıldız bulunan sarı-kırmızılılar, önceliği Angelino'ya vermişti. İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Cimbom'a kötü haber geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 21:19 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 21:19
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Angelino'dan büyük şok!

Sol bek mevkisine takviye yapmayı düşünen Galatasaray'da transfer şoku yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Angelino'dan büyük şok!

Bir süredir arayışlarda bulunan sarı-kırmızılılar, listedeki yıldızlarla temaslarını sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Angelino'dan büyük şok!

Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan Cimbom, gözünü Almanya'ya çevirmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Angelino'dan büyük şok!

Galatasaray, bonservisi Leipzig'de bulunan Angelino için harekete geçmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Angelino'dan büyük şok!

Aslan'ın gözdesi konumundaki İspanyol sol bekten kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Angelino'dan büyük şok!

Fotomac.com.tr editörlerinden Burak Şentürk'ün Sky Sport'tan derlediği habere göre; Galatasaray'ın Angelino ile anlaştığı iddiları gerçeği yansıtmıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Angelino'dan büyük şok!

Sarı-kırmızıların transfer için henüz resmi bir teklif yapmadığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Angelino'dan büyük şok!

ANGELINO'NUN İLGİSİ DÜŞÜK!
Söz konusu haberde; İspanyol sol bekin Galatasaray'a gelmeye ilgisinin son derece düşük olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Angelino'dan büyük şok!

26 yaşındaki oyuncunun Almanya, İspanya, İngiltere ve İtalya'dan teklifler alabileceğinin altı çizildi.

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