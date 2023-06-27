TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Angelino'dan büyük şok!

Sol bek mevkisine takviye yapmayı düşünen Galatasaray'da transfer şoku yaşanıyor.
Sol bek mevkisine takviye yapmayı düşünen Galatasaray'da transfer şoku yaşanıyor.
Bir süredir arayışlarda bulunan sarı-kırmızılılar, listedeki yıldızlarla temaslarını sıklaştırdı.
Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan Cimbom, gözünü Almanya'ya çevirmişti.
Galatasaray, bonservisi Leipzig'de bulunan Angelino için harekete geçmişti.
Aslan'ın gözdesi konumundaki İspanyol sol bekten kötü haber geldi.
Fotomac.com.tr editörlerinden Burak Şentürk'ün Sky Sport'tan derlediği habere göre; Galatasaray'ın Angelino ile anlaştığı iddiları gerçeği yansıtmıyor.
Sarı-kırmızıların transfer için henüz resmi bir teklif yapmadığı kaydedildi.
ANGELINO'NUN İLGİSİ DÜŞÜK!
Söz konusu haberde; İspanyol sol bekin Galatasaray'a gelmeye ilgisinin son derece düşük olduğu ifade edildi.
26 yaşındaki oyuncunun Almanya, İspanya, İngiltere ve İtalya'dan teklifler alabileceğinin altı çizildi.
Öte yandan yıldız futbolcunun serbest kalma maddesi olan 20 milyon euroya da dikkat çekildi.
Leipzig ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Angelino, geçtiğimiz sezon kiralık forma giydiği Hoffenheim'da 1 gol ve 12 asistlik katkı verdi.