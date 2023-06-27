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Paredes G.Saray'da

İtalyan medyası, sarı-kırmızılı kulübün, 28 yaşındaki ön liberoyla yıllık 2,5 milyon euro’dan dört senelik anlaşma sağladığını yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50
Paredes G.Saray'da

Yıldızlar topluluğu Galatasaray, dünyaca ünlü bir ismi daha kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir süredir görüştüğü PSG'nin yıldızı Leandro Paredes'te mutlu sona ulaşıyor. Corriere dello Sport'un haberine göre, Galatasaray, Paredes'le her konuda anlaşma sağladı. Futbolcunun bonservisini elinde bulunduran PSG'yle ise pazarlık devam ediyor. Flaş haber, İtalya, Fransa ve Arjantin'de büyük yankı uyandırdı. Geride kalan sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Arjantinli yıldızın, G.Saray'ın teklifini kabul etmesinde İcardi faktörünün de önemli rol oynadığı belirtildi. Juventus'ta 35 lig maçında oynayan ve 1 gol atıp 1 de asist yapan Paredes, Arjantin Milli Takımı'nın da değişmez isimleri arasında.

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