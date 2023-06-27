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Limitler açıklandı

En çok son şampiyon Galatasaray en az Kasımpaşa harcama yapabilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50
Limitler açıklandı

TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı. 2023-24 sezonu için belirlenen limitlerde yüzde 30 sapma dahil en çok limite sahip takım son şampiyon Galatasaray. Sarı-kırmızılılar 1 milyar 926 milyar TL harcamaya sahip. Aslan'ı 1 milyar 920 milyon TL ile ezeli rakibi Fenerbahçe takip ediyor. Trabzonspor, 1 milyar 290 milyon TL ile 3. sırada. Beşiktaş 1 milyar 72 TL ile 4 basamakta.

Federasyonun açıkladığı listeye göre harcama limiti en düşük takım Kasımpaşa oldu. İstanbul temsilcisi, yüzde 30'luk sapma oranıyla birlikte 152.8 milyon TL harcama limitine sahip oldu. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Pendikspor'un harcama limitleri ise 255.4 milyon euro olarak belirlendi. Ankaragücü 515.4 milyon TL ile 5. sırada kendine yer buldu.

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