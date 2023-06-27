Lazio yolunda

Galatasaray, Paredes'i kadrosuna katarken bu durum İtalyanları memnun etti. İtalyan basını Paredes'in gelmesi nedeniyle Torreira'nın takımdan ayrılabileceğini gündeme getirdi. Uzun zamandır Lazio'nun gündeminde yer alan ve Maurizio Sarri'nin istediği oyuncular listesinin başında bulunan Torreira için görüşmelerin başlayacağı duyuruldu.

ÖNCE KİRALIK

Uruguaylı futbolcunun menajeri öncelikle Lazio cephesinin teklifini dinleyecek. İtalyan ekibinin Lucas Torreira'ya yıllık 2.5 milyon euro'luk bir teklifte bulunması bekleniyor. Lazio, Galatasaray'a iste satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Buna karşılık Galatasaray, orta sahanın savaşçısı Torreira'yı bırakmayı çok da düşünmüyor.

Torreira, Galatasaray forması altında oynadığı mücadeleci futbolla herkesi kendisine hayran bıraktı.

Paredes etkiledi

Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un gelecek sezon planları arasında yer alıyor. Tecrübeli futbolcu da kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak bakıyor ancak kendi bölgesinde yapılan Paredes transferi sonrasında teklifleri dinleme kararı aldı.