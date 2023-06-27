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Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | GS hazırlık maçı

Galatasaray, İngiliz takımı Hull City ile kozlarını paylaşacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takımın sarı kırmızılılar ile yapacağı karşılaşma yoğun ilgiyle beklenirken, karşılaşma öncesi maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 12:50
Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | GS hazırlık maçı

Galatasaray - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu olan Galatasaray Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz takımı Hull City ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Hull City maçı 5 Temmuz Çarşamba günü saat 19.45'te karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı yayıncısı ise henüz açıklanmadı.

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