GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için pazarlıklar kıran kırana sürüyor! İşte o teklif

Galatasaray'da 23. şampiyonluğun kritik isimlerinden biri olan Milot Rashica'nın kulübü Norwich City ile kıyasıya bir pazarlık sürüyor.
Galatasaray'da 23. şampiyonluğun kritik isimlerinden biri olan Milot Rashica'nın kulübü Norwich City ile kıyasıya bir pazarlık sürüyor.
Sezon başında kulübede kalan ancak Yunus'tan formayı aldıktan sonra vazgeçilmez isim haline gelen Kosovalı futbolcuyu İngiliz ekibi satmayı planlıyor.
Ancak buna karşın Norwich, Galatasaray'ın teklifini düşük görüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Aslan, bonuslarla 7 milyon euro'yu bulan ancak vadeli bir teklif ile masada...
26 yaşındaki futbolcu için taraflar arasında görüşmeler devam ederken kampa kadar anlaşmanın yapılması planlanıyor.
Sarı-kırmızılı takımda 30 karşılaşmada görev alan Rashica, 6 gol atarken 7 de asist yapmıştı.
Rashica'nın Norwich City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
MILOT RASHICA KİMDİR?
28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Vushtrria'da başladı.
Sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City formaları giydi.
Geride bıraktığımız sezon başında, Norwich'ten Galatasaray'a kiralandı.
Kosovalı yıldız orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
26 yaşındaki Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...