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GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için pazarlıklar kıran kırana sürüyor! İşte o teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu zirvede noktalayan Galatasaray, şampiyonluğun mimarlarından olan Milot Rashica'nın bonservisini almak için bastırıyor. İşte yıldız futbolcu için sunulan teklif ve detayları... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 11:28
GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için pazarlıklar kıran kırana sürüyor! İşte o teklif

Galatasaray'da 23. şampiyonluğun kritik isimlerinden biri olan Milot Rashica'nın kulübü Norwich City ile kıyasıya bir pazarlık sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için pazarlıklar kıran kırana sürüyor! İşte o teklif

Sezon başında kulübede kalan ancak Yunus'tan formayı aldıktan sonra vazgeçilmez isim haline gelen Kosovalı futbolcuyu İngiliz ekibi satmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için pazarlıklar kıran kırana sürüyor! İşte o teklif

Ancak buna karşın Norwich, Galatasaray'ın teklifini düşük görüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için pazarlıklar kıran kırana sürüyor! İşte o teklif

Sabah'ta yer alan habere göre Aslan, bonuslarla 7 milyon euro'yu bulan ancak vadeli bir teklif ile masada...

GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için pazarlıklar kıran kırana sürüyor! İşte o teklif

26 yaşındaki futbolcu için taraflar arasında görüşmeler devam ederken kampa kadar anlaşmanın yapılması planlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için pazarlıklar kıran kırana sürüyor! İşte o teklif

Sarı-kırmızılı takımda 30 karşılaşmada görev alan Rashica, 6 gol atarken 7 de asist yapmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için pazarlıklar kıran kırana sürüyor! İşte o teklif

Rashica'nın Norwich City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için pazarlıklar kıran kırana sürüyor! İşte o teklif

MILOT RASHICA KİMDİR?

28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için pazarlıklar kıran kırana sürüyor! İşte o teklif

Profesyonel futbol kariyerine Vushtrria'da başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için pazarlıklar kıran kırana sürüyor! İşte o teklif

Sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için pazarlıklar kıran kırana sürüyor! İşte o teklif

Geride bıraktığımız sezon başında, Norwich'ten Galatasaray'a kiralandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Rashica için pazarlıklar kıran kırana sürüyor! İşte o teklif

Kosovalı yıldız orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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