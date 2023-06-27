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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Nuno Tavares sesleri!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede noktalayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sol bek hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar gündemine Tavares'i aldı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 09:28
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Nuno Tavares sesleri!

Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray'da, kadroya takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Nuno Tavares sesleri!

Galatasaray'ın sol bek adaylarından birisi de Nuno Tavares...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Nuno Tavares sesleri!

Arsenal'deki ilk sezonunun ardından gözden düşen Portekizli yıldız geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Nuno Tavares sesleri!

Diğer yandan İngiltere basını da sarı-kırmızılı yönetimin Tavares'e olan ilgisini sayfalarına taşıdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Nuno Tavares sesleri!

The Sun'ın haberine göre; Galatasaray'ın Portekizli yıldızı transfer etme girişimleri, Sacha Boey'in Arsenal'e transferinde kolaylık sağlayabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Nuno Tavares sesleri!

NUNO TAVARES KİMDİR?

26 Ocak 2000 tarihinde Lizbon'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Casa Pia altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Nuno Tavares sesleri!

Sırasıyla Sporting, Benfica, Arsenal ve Marsilya formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Nuno Tavares sesleri!

Geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla çıktığı 39 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Nuno Tavares sesleri!

1.83 cm boyundaki Yeşil Burun Adaları asıllı yıldız futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.

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