GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Nuno Tavares sesleri!

Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray'da, kadroya takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray'da, kadroya takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'ın sol bek adaylarından birisi de Nuno Tavares...
Arsenal'deki ilk sezonunun ardından gözden düşen Portekizli yıldız geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti.
Diğer yandan İngiltere basını da sarı-kırmızılı yönetimin Tavares'e olan ilgisini sayfalarına taşıdı.
The Sun'ın haberine göre; Galatasaray'ın Portekizli yıldızı transfer etme girişimleri, Sacha Boey'in Arsenal'e transferinde kolaylık sağlayabilir.
NUNO TAVARES KİMDİR?
26 Ocak 2000 tarihinde Lizbon'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Casa Pia altyapısında başladı.
Sırasıyla Sporting, Benfica, Arsenal ve Marsilya formaları giydi.
Geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla çıktığı 39 karşılaşmada 6 gol kaydetti.
1.83 cm boyundaki Yeşil Burun Adaları asıllı yıldız futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.
23 yaşındaki Tavares'in güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...