Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Planlar altüst oldu

Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da gözler Temmuz ayında oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında.
Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da gözler Temmuz ayında oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında.
Devler Ligi'ne katılma yolunda kaza yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, mevcut kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Cimbom'un transferdeki hedefleri arasında Alexis Sanchez de yer alıyor.
Sanchez'in Fransız ekibiyle kontratı 4 gün sonra bitiyor.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un, Sanchez'in menajeriyle geçen hafta temas kurduğu öğrenilmişti.
Ancak 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili sarı-kırmızılıları üzecek bir gelişme yaşandı.
BeSoccer'ın, Tnt Sports Chile'den derlediği habere göre; Alexis Sanchez, Galatasaray'ın teklifini reddetti.
Oyuncunun, Marsilya'da kalmak için Cimbom'dan gelen teklifi geri çevirdiği belirtildi.
Yıldız ismin Fransız ekibiyle sözleşmesini yenilemediği, ancak tarafların görüşmeye devam ettiği de aktarıldı.
Şilili forvet, sezon başında da Galatasaray tarafından istenmişti.
ALEXIS SANCHEZ KİMDİR?
19 Aralık 1988 tarihinde Şili'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Cobreloa altyapısında başladı.
Sırasıyla Udinese, Colo Colo, River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter formalarını giydi.
Sezon başında Inter'den, Marsilya'ya bedelsiz olarak transfer oldu.
2022-23 sezonunda Fransız ekibinde 44 maçta 18 gol atıp, 3 asist yaptı.