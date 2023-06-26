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Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Planlar altüst oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray sezon başında çok istediği Alexis Sanchez'i yeniden gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, Marsilya ile sözleşmesi sona erecek olan Şilili yıldızı transfer etmek için temaslarını sürdürüyordu. 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili Cimbom'a kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 09:28
ARDA AKDENİZ
Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Planlar altüst oldu

Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da gözler Temmuz ayında oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında.

Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Planlar altüst oldu

Devler Ligi'ne katılma yolunda kaza yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, mevcut kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Planlar altüst oldu

Cimbom'un transferdeki hedefleri arasında Alexis Sanchez de yer alıyor.

Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Planlar altüst oldu

Sanchez'in Fransız ekibiyle kontratı 4 gün sonra bitiyor.

Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Planlar altüst oldu

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un, Sanchez'in menajeriyle geçen hafta temas kurduğu öğrenilmişti.

Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Planlar altüst oldu

Ancak 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili sarı-kırmızılıları üzecek bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Planlar altüst oldu

BeSoccer'ın, Tnt Sports Chile'den derlediği habere göre; Alexis Sanchez, Galatasaray'ın teklifini reddetti.

Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Planlar altüst oldu

Oyuncunun, Marsilya'da kalmak için Cimbom'dan gelen teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Planlar altüst oldu

Yıldız ismin Fransız ekibiyle sözleşmesini yenilemediği, ancak tarafların görüşmeye devam ettiği de aktarıldı.

Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Planlar altüst oldu

Şilili forvet, sezon başında da Galatasaray tarafından istenmişti.

Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Planlar altüst oldu

ALEXIS SANCHEZ KİMDİR?
19 Aralık 1988 tarihinde Şili'de dünyaya geldi.

Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Planlar altüst oldu

Profesyonel futbol kariyerine Cobreloa altyapısında başladı.

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