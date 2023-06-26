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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde iddialı isimleri renklerine bağlamak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen isimlerden olan Christian Pulisic'e bir talip daha çıktı ve oyuncunun tercihi belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 11:59
Tuğçe Erginkoç
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

Sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi ön elemelerinde mücadele edeceği için önemli isimleri renklerine bağlamak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

Aslan'ın listesinde yer alan yıldızlardan biri de Christian Pulisic'ti...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

Hırvat asıllı ABD'li futbolcu, Avrupa kulüplerinin de radarında...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

Yıldız isimle ilgili yeni gelişmeyi Fransız basınından L'Equipe duyurdu. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon, Chelsea'de gözden düşen Pulisic'i listesine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

Haberde Lyon'un yeni Amerikalı patronlarının, Hırvat asıllı yıldızın durumunu yakından takip ettikleri vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

24 yaşındaki futbolcunun transferinin maliyetinin, 20 milyon euro gibi bir rakamı bulabileceği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

Ancak Milan ve Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Chelsea'li futbolcunun ilk tercihinin Premier Lig'de kalmak olduğu aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

CHRISTIAN PULISIC KİMDİR?

18 Eylül 1998 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

Profesyonel futbol kariyerine Pennsylvania Classics takımında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

2015 yılında Alman ekibi Borussia Dortmund'un altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

Dortmund'da 2016 yılında A takıma yükseldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

2 Ocak 2019'da ise Alman ekibinden Chelsea'ya 64 milyon euro karşılığında transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

24 yaşındaki Pulisic, 1.77 cm boyunda ve forvet hattında sağ kanatta görev yapıyor. Ağırlıklı olarak da sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

Hırvatistan pasaportu da bulunan Pulisic, milli takım tercihini ABD'den yana kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

Milli formayı 57 kez terleten genç yıldız, 23 gole imzasını attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro...

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