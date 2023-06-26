GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Pulisic'e yeni talip çıktı! Kararı...

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi ön elemelerinde mücadele edeceği için önemli isimleri renklerine bağlamak istiyor.
Aslan'ın listesinde yer alan yıldızlardan biri de Christian Pulisic'ti...
Hırvat asıllı ABD'li futbolcu, Avrupa kulüplerinin de radarında...
Yıldız isimle ilgili yeni gelişmeyi Fransız basınından L'Equipe duyurdu. İşte detaylar...
Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon, Chelsea'de gözden düşen Pulisic'i listesine aldı.
Haberde Lyon'un yeni Amerikalı patronlarının, Hırvat asıllı yıldızın durumunu yakından takip ettikleri vurgulandı.
24 yaşındaki futbolcunun transferinin maliyetinin, 20 milyon euro gibi bir rakamı bulabileceği ifade edildi.
Ancak Milan ve Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Chelsea'li futbolcunun ilk tercihinin Premier Lig'de kalmak olduğu aktarıldı.
CHRISTIAN PULISIC KİMDİR?
18 Eylül 1998 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Pennsylvania Classics takımında başladı.
2015 yılında Alman ekibi Borussia Dortmund'un altyapısına transfer oldu.
Dortmund'da 2016 yılında A takıma yükseldi.
2 Ocak 2019'da ise Alman ekibinden Chelsea'ya 64 milyon euro karşılığında transfer oldu.
24 yaşındaki Pulisic, 1.77 cm boyunda ve forvet hattında sağ kanatta görev yapıyor. Ağırlıklı olarak da sağ ayağını kullanıyor.
Hırvatistan pasaportu da bulunan Pulisic, milli takım tercihini ABD'den yana kullandı.
Milli formayı 57 kez terleten genç yıldız, 23 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro...