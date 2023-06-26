GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan...

Geçtiğimiz sezon yaptığı yıldız transferiyle adından sıkça söz ettiren Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Nicolo Zaniolo oldu.
Geçtiğimiz sezon yaptığı yıldız transferiyle adından sıkça söz ettiren Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Nicolo Zaniolo oldu.
Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen İtalyan yıldızı 15 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.
Galatasaray'a transferiyle büyük yankı uyandıran 23 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda ülkesine döneceği iddia edilmişti.
Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına oyuncusunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"TEKLİFLER GELİRSE DEĞERLENDİRİLİR"
TvPlay-Calciomercato.it'in Twitch kanalına konuşan Vigorelli, "Zaniolo Türkiye'ye hemen uyum sağladı. Tatilini yapıyor ve ardından Şampiyonlar Ligi ön elemesi var.
Transfer dönemi uzun, bakalım ne olacak. Biz Türkiye'de iyiyiz, teklifler gelirse değerlendirilir.
Galatasaray'la bir görüşme olduğu ortaya çıktı ama bu doğru değil. Şimdi hazırlıklara odaklandık"
"MILAN TAKTİKSEL OLARAK MÜKEMMEL AMA..."
Zaniolo'nun Milan'a transferi hakkında da konuşan Vigorelli, "Milan taktiksel olarak onun için mükemmel bir takım mı? Evet ama bu konuya girmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Nicolo Zaniolo bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı.
İtalyan yıldız, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro.