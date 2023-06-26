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GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'nun yaz transfer döneminde Milan ya da Juventus'tan birine transfer olacağı öne sürülmüştü. Yıldız futbolcunun menajeri Claudio Vigorelli, oyuncusunun geleceğiyle ilgili İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 23:36
GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan...

Geçtiğimiz sezon yaptığı yıldız transferiyle adından sıkça söz ettiren Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Nicolo Zaniolo oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan...

Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen İtalyan yıldızı 15 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan...

Galatasaray'a transferiyle büyük yankı uyandıran 23 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda ülkesine döneceği iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan...

Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına oyuncusunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan...

"TEKLİFLER GELİRSE DEĞERLENDİRİLİR"

TvPlay-Calciomercato.it'in Twitch kanalına konuşan Vigorelli, "Zaniolo Türkiye'ye hemen uyum sağladı. Tatilini yapıyor ve ardından Şampiyonlar Ligi ön elemesi var.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan...

Transfer dönemi uzun, bakalım ne olacak. Biz Türkiye'de iyiyiz, teklifler gelirse değerlendirilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan...

Galatasaray'la bir görüşme olduğu ortaya çıktı ama bu doğru değil. Şimdi hazırlıklara odaklandık"

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan...

"MILAN TAKTİKSEL OLARAK MÜKEMMEL AMA..."

Zaniolo'nun Milan'a transferi hakkında da konuşan Vigorelli, "Milan taktiksel olarak onun için mükemmel bir takım mı? Evet ama bu konuya girmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan...

Nicolo Zaniolo bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan...

İtalyan yıldız, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan...

Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan...

23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro.

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