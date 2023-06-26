GALATASARAY HABERİ - Cimbom harekete geçti! Eski yıldızını geri getirecek

Temmuz ayının sonunda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi elemelerine kadar sol tarafa bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, temaslarını sürdürüyor.
Temmuz ayının sonunda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi elemelerine kadar sol tarafa bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, temaslarını sürdürüyor.
Ancak sarı-kırmızılı ekipte yüksek maliyetler nedeniyle Alex Telles ismi ön plana çıkmaya başladı.
2014-2016 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten Brezilyalı oyuncu için Manchester United'la temaslar başladı.
Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan Telles'in bonservisini düşük bir fiyatla almayı planlıyor.
SICAK BAKIYOR
Manchester United, Milan'dan Theo Hernandez'i kadrosuna katmak istiyor.
Fransız oyuncu için 50 milyon Pound'u gözden çıkartan İngiliz ekibi, Telles'in takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı.
Brezilyalı oyuncu da yeniden Galatasaray'da forma giymeyi çok istiyor.
FİYATI SÜREKLİ ARTTI
Alex Telles, 2014 yılında Gremio'dan Galatasaray'a 6.15 milyon euro'ya transfer olmuştu.
Bir ara Inter'de kiralık oynayan Brezilyalı yıldız, 2016 yılında 7.35 milyon euro'ya Porto'ya oradan da 15 milyon euro'ya Manchester United'a gitti.
Sarı-kırmızılı takımda 60 maça çıkan Sambacı, 2 gol, 4 asist üretti.
Kariyeri boyunca çıktığı 406 karşılaşmada 30 gol, 77 asiste imza attı.
PİYASASI DÜŞTÜ
Kariyerini Galatasaray'da parlatan Alex Telles, Porto'da piyasa değerini 40 milyon euro'ya kadar yükseltti.
2020-21 sezonu öncesinde Manchester United'a transfer oldu. Ancak İngiliz ekibinde bekleneni veremedi.
Son olarak Sevilla'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 7.5 milyon euro'ya kadar geriledi.
Bu sezon 38 maça çıkan Telles, 3 asiste imza attı.