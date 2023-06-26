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GALATASARAY HABERİ - Cimbom harekete geçti! Eski yıldızını geri getirecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sol bek için arayışlarını sürdüren Galatasaray yüksek maliyetler nedeniyle rotasını değitşirdi. Sarı-kırmızılılar, eski oyuncusuna yeniden kancayı attı. Kulübünde kalıcı olamayan sol bek için temaslar başladı. (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 07:21 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 07:21
GALATASARAY HABERİ - Cimbom harekete geçti! Eski yıldızını geri getirecek

Temmuz ayının sonunda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi elemelerine kadar sol tarafa bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, temaslarını sürdürüyor.

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GALATASARAY HABERİ - Cimbom harekete geçti! Eski yıldızını geri getirecek

Ancak sarı-kırmızılı ekipte yüksek maliyetler nedeniyle Alex Telles ismi ön plana çıkmaya başladı.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom harekete geçti! Eski yıldızını geri getirecek

2014-2016 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten Brezilyalı oyuncu için Manchester United'la temaslar başladı.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom harekete geçti! Eski yıldızını geri getirecek

Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan Telles'in bonservisini düşük bir fiyatla almayı planlıyor.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom harekete geçti! Eski yıldızını geri getirecek

SICAK BAKIYOR
Manchester United, Milan'dan Theo Hernandez'i kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom harekete geçti! Eski yıldızını geri getirecek

Fransız oyuncu için 50 milyon Pound'u gözden çıkartan İngiliz ekibi, Telles'in takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom harekete geçti! Eski yıldızını geri getirecek

Brezilyalı oyuncu da yeniden Galatasaray'da forma giymeyi çok istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom harekete geçti! Eski yıldızını geri getirecek

FİYATI SÜREKLİ ARTTI
Alex Telles, 2014 yılında Gremio'dan Galatasaray'a 6.15 milyon euro'ya transfer olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom harekete geçti! Eski yıldızını geri getirecek

Bir ara Inter'de kiralık oynayan Brezilyalı yıldız, 2016 yılında 7.35 milyon euro'ya Porto'ya oradan da 15 milyon euro'ya Manchester United'a gitti.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom harekete geçti! Eski yıldızını geri getirecek

Sarı-kırmızılı takımda 60 maça çıkan Sambacı, 2 gol, 4 asist üretti.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom harekete geçti! Eski yıldızını geri getirecek

Kariyeri boyunca çıktığı 406 karşılaşmada 30 gol, 77 asiste imza attı.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom harekete geçti! Eski yıldızını geri getirecek

PİYASASI DÜŞTÜ
Kariyerini Galatasaray'da parlatan Alex Telles, Porto'da piyasa değerini 40 milyon euro'ya kadar yükseltti.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom harekete geçti! Eski yıldızını geri getirecek

2020-21 sezonu öncesinde Manchester United'a transfer oldu. Ancak İngiliz ekibinde bekleneni veremedi.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom harekete geçti! Eski yıldızını geri getirecek

Son olarak Sevilla'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 7.5 milyon euro'ya kadar geriledi.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom harekete geçti! Eski yıldızını geri getirecek

Bu sezon 38 maça çıkan Telles, 3 asiste imza attı.

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