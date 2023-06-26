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Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Cimbom'un yeni transferiyle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 12:34
Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

Sarı kırmızılı ekibin kurmayları yeni sezon için birçok isimle görüşme halindeydi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

Yönetim bu sezonki ilk hedefini Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak olarak belirlemişti.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

Bu doğrultuda Dursun Özbek ve yönetim kurulu, yapacağı transferleri Devler Ligi ön eleme maçlarına yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyordu.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

Ancak sarı kırmızılı kurmalar, transfer piyasasındaki yüksek rakamlar sebebiyle ince eleyip sık dokuma kararı almıştı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

Transferde şu ana kadar sessiz kalan Aslan, ilk bombasını patlattı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

Galatasaray'ın yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdiği öğrenildi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

Konuyla ilgili sıcak bilgiyi ise İtalyan basını verdi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

İşte ayrıntılar...

Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

PAREDES G.SARAY'DA!

Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Leandro Paredes transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

Aspor.com.tr Editörü Kubilay Açıkgün'ün Corriere dello Sport'tan derlediği habere göre sarı kırmızılılar, 28 yaşındaki orta sahayla 4 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

Cimbom'un, Arjantinli yıldıza senelik 2.5 milyon Euro ücret ödeyeceği belirtildi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

Öte yandan Paredes ile anlaşan Galatasaray, PSG ile bonservis sorununu çözdükten sonra transfere nokta koyacak.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

Geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Paredes, 39 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

Paredes bu maçlarda 1 gol attı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

Ayrıca 2 asist yaptı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Arjantinli oyuncunun, PSG ile olan kontratı 2024'te sona erecek.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

28 yaşındaki yıldız, kariyerinde Roma, Zenit, Boca, Empoli ve Verona gibi takımlarda da forma giymişti.

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