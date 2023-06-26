Galatasaray bombayı patlatıyor! 4 yıllık anlaşmaya tamam

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılı ekibin kurmayları yeni sezon için birçok isimle görüşme halindeydi.
Yönetim bu sezonki ilk hedefini Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak olarak belirlemişti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılı ekibin kurmayları yeni sezon için birçok isimle görüşme halindeydi.
Yönetim bu sezonki ilk hedefini Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak olarak belirlemişti.
Bu doğrultuda Dursun Özbek ve yönetim kurulu, yapacağı transferleri Devler Ligi ön eleme maçlarına yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyordu.
Ancak sarı kırmızılı kurmalar, transfer piyasasındaki yüksek rakamlar sebebiyle ince eleyip sık dokuma kararı almıştı.
Transferde şu ana kadar sessiz kalan Aslan, ilk bombasını patlattı.
Galatasaray'ın yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdiği öğrenildi.
Konuyla ilgili sıcak bilgiyi ise İtalyan basını verdi.
İşte ayrıntılar...
PAREDES G.SARAY'DA!
Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Leandro Paredes transferinde mutlu sona ulaştı.
Aspor.com.tr Editörü Kubilay Açıkgün'ün Corriere dello Sport'tan derlediği habere göre sarı kırmızılılar, 28 yaşındaki orta sahayla 4 yıllık anlaşma sağladı.
Cimbom'un, Arjantinli yıldıza senelik 2.5 milyon Euro ücret ödeyeceği belirtildi.
Öte yandan Paredes ile anlaşan Galatasaray, PSG ile bonservis sorununu çözdükten sonra transfere nokta koyacak.
Geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Paredes, 39 karşılaşmada görev aldı.
Paredes bu maçlarda 1 gol attı.
Ayrıca 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Arjantinli oyuncunun, PSG ile olan kontratı 2024'te sona erecek.
28 yaşındaki yıldız, kariyerinde Roma, Zenit, Boca, Empoli ve Verona gibi takımlarda da forma giymişti.