Galatasaray'ın gözdesi Rasmus Hojlund'un bonservisi belli oldu! Çılgın rakam

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu zirvede noktalayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde sürpriz bir ismi gündemine almıştı.
Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu zirvede noktalayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde sürpriz bir ismi gündemine almıştı.
Sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen 20 yaşındaki Danimarkalı golcü Rasmus Hojlund'u listesine dahil etmişti.
Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya'nın son şampiyonu Napoli'nin de hedefleri arasında yer alan Hojlund'un bonservisi belli oldu.
Haberde Atalanta'nın, dev kulüplerin de takip ettiği oyuncu için bonuslarla birlikte yaklaşık 50 milyon euro istediği ifade edildi.
Atalanta'nın geride bıraktığımız sezon başında Sturm Graz'dan kadrosuna kattığı Danimarkalı golcü, özellikle milli takımdaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Danimarkalı futbolcunun, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
RASMUS HOJLUND KİMDİR?
4 Şubat 2003 tarihinde Kopenhag'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Boldklubben af 1893 Youth altyapısında başladı.
Daha sonra sırasıyla Bröndby IF, Holbaek ve Kopenhag formaları giydi.
28 Ocak 2022 tarihinde FC Kopenhag'dan Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a 1.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Burada iyi bir performansa imzasını atan Hojlund, 27 Ağustos 2022'de İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'ya 17.2 milyon euro bonservis bedeliyle gitti.
1.91 cm boyundaki Hojlund, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. 20 yaşındaki genç oyuncu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Yıldız futbolcu, Danimarka Milli Takımı ile çıktığı 5 maçta rakip fileleri 6 kez sarstı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro...