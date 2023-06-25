Haberler Galatasaray Galatasaray'ın gözdesi Rasmus Hojlund'un bonservisi belli oldu! Çılgın rakam

Galatasaray'ın gözdesi Rasmus Hojlund'un bonservisi belli oldu! Çılgın rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın bir süre önce gündemine gelen Danimarkalı yıldız Rasmus Hojlund'un, bonservis bedeli belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 14:42
Tuğçe Erginkoç
Galatasaray'ın gözdesi Rasmus Hojlund'un bonservisi belli oldu! Çılgın rakam

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu zirvede noktalayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde sürpriz bir ismi gündemine almıştı.

Galatasaray'ın gözdesi Rasmus Hojlund'un bonservisi belli oldu! Çılgın rakam

Sarı-kırmızılılar, Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen 20 yaşındaki Danimarkalı golcü Rasmus Hojlund'u listesine dahil etmişti.

Galatasaray'ın gözdesi Rasmus Hojlund'un bonservisi belli oldu! Çılgın rakam

Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya'nın son şampiyonu Napoli'nin de hedefleri arasında yer alan Hojlund'un bonservisi belli oldu.

Galatasaray'ın gözdesi Rasmus Hojlund'un bonservisi belli oldu! Çılgın rakam

Haberde Atalanta'nın, dev kulüplerin de takip ettiği oyuncu için bonuslarla birlikte yaklaşık 50 milyon euro istediği ifade edildi.

Galatasaray'ın gözdesi Rasmus Hojlund'un bonservisi belli oldu! Çılgın rakam

Atalanta'nın geride bıraktığımız sezon başında Sturm Graz'dan kadrosuna kattığı Danimarkalı golcü, özellikle milli takımdaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Galatasaray'ın gözdesi Rasmus Hojlund'un bonservisi belli oldu! Çılgın rakam

Danimarkalı futbolcunun, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Galatasaray'ın gözdesi Rasmus Hojlund'un bonservisi belli oldu! Çılgın rakam

RASMUS HOJLUND KİMDİR?

4 Şubat 2003 tarihinde Kopenhag'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Boldklubben af 1893 Youth altyapısında başladı.

Galatasaray'ın gözdesi Rasmus Hojlund'un bonservisi belli oldu! Çılgın rakam

Daha sonra sırasıyla Bröndby IF, Holbaek ve Kopenhag formaları giydi.

Galatasaray'ın gözdesi Rasmus Hojlund'un bonservisi belli oldu! Çılgın rakam

28 Ocak 2022 tarihinde FC Kopenhag'dan Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a 1.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Galatasaray'ın gözdesi Rasmus Hojlund'un bonservisi belli oldu! Çılgın rakam

Burada iyi bir performansa imzasını atan Hojlund, 27 Ağustos 2022'de İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'ya 17.2 milyon euro bonservis bedeliyle gitti.

Galatasaray'ın gözdesi Rasmus Hojlund'un bonservisi belli oldu! Çılgın rakam

1.91 cm boyundaki Hojlund, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. 20 yaşındaki genç oyuncu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

Galatasaray'ın gözdesi Rasmus Hojlund'un bonservisi belli oldu! Çılgın rakam

Yıldız futbolcu, Danimarka Milli Takımı ile çıktığı 5 maçta rakip fileleri 6 kez sarstı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gomis dünyaevine girdi!
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
Labirent: Alev Deneyleri filminin konusu ne?
26 - 27 Haziran banka, kargo, hastane açık mı?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gomis dünyaevine girdi! Gomis dünyaevine girdi! 15:38
TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA? TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA? 15:09
Süleyman Akdı: İlk imparator benim Süleyman Akdı: İlk imparator benim 15:05
Samsunspor'dan Schindler ve Taylan'a kanca! Samsunspor'dan Schindler ve Taylan'a kanca! 14:53
G.Saray'ın gözdesi el yaktı! Bonservisini duyurdular G.Saray'ın gözdesi el yaktı! Bonservisini duyurdular 14:42
Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'ye yanıt gecikmedi! Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'ye yanıt gecikmedi! 14:16
Daha Eski
Anadolu Efes durmuyor! Bir transfer daha Anadolu Efes durmuyor! Bir transfer daha 13:55
Yıldırım'dan istifa çağırısı! Yıldırım'dan istifa çağırısı! 13:53
Kartal gündemine almıştı! Transferde son durum ne? Kartal gündemine almıştı! Transferde son durum ne? 13:48
Naci Ünüvar'ın yeni takımı belli oldu! Naci Ünüvar'ın yeni takımı belli oldu! 13:37
G.Saray'dan yıldız forvete teklif! İşte ödenecek rakam G.Saray'dan yıldız forvete teklif! İşte ödenecek rakam 13:31
Filenin Efeleri'nin finaldeki rakibi belli oldu Filenin Efeleri'nin finaldeki rakibi belli oldu 00:16