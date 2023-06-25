Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Kontratı feshedilecek

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılılarda gözler yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda.
Taraftarlar, yönetimin yapacağı hamleleri büyük bir heyecanla bekliyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılılarda gözler yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda.
Taraftarlar, yönetimin yapacağı hamleleri büyük bir heyecanla bekliyor.
Ancak Aslan'da gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor.
Yönetim, vedalaşacağı isimleri net bir şekilde belirledi.
Hatta Dursun Özbek ve kurmaylarının, o yıldızla ilgili şok bir karar aldığı öğrenildi.
Konu hakkındaki haberi ise Afrika basını duyurdu.
İşte detaylar...
LUYINDAMA İLE YOLLAR AYRILIYOR!
Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da geçiren Christian Luyindama ile ilgili kararını verdi.
Aspor.com.tr Editörü Kubilay Açıkgün'ün Africa Foot United'dan derlediği habere göre; Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Christian Luyindama'nın kontratı feshedilecek.
Sarı kırmızılılar, Kongolu oyuncuyu Belçika'nın Standard Liege takımından 8 milyon Euro'ya transfer etmişti.
Geldiği ilk sezon iyi bir performans ortaya koyan tecrübeli stoper, yaşadığı ağır sakatlık sonrası eski formundan bir hayli uzaklaşmıştı.
Luyindama, sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de 79 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 5 gol attı.
Ayrıca 2 asist yaptı.