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Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Kontratı feshedilecek

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da transfer çalışmalarının yanı sıra takımdan gidecek oyuncularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, yeni sezonda kadrosunda düşünmediği defans oyuncusuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 17:21
Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Kontratı feshedilecek

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Kontratı feshedilecek

Sarı kırmızılılarda gözler yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda.

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Kontratı feshedilecek

Taraftarlar, yönetimin yapacağı hamleleri büyük bir heyecanla bekliyor.

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Kontratı feshedilecek

Ancak Aslan'da gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor.

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Kontratı feshedilecek

Yönetim, vedalaşacağı isimleri net bir şekilde belirledi.

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Kontratı feshedilecek

Hatta Dursun Özbek ve kurmaylarının, o yıldızla ilgili şok bir karar aldığı öğrenildi.

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Kontratı feshedilecek

Aspor.com.tr Editörü Kubilay Açıkgün'ün Africa Foot United'dan derlediği habere göre; Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Christian Luyindama'nın kontratı feshedilecek.

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Kontratı feshedilecek

Sarı kırmızılılar, Kongolu oyuncuyu Belçika'nın Standard Liege takımından 8 milyon Euro'ya transfer etmişti.

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Kontratı feshedilecek

Geldiği ilk sezon iyi bir performans ortaya koyan tecrübeli stoper, yaşadığı ağır sakatlık sonrası eski formundan bir hayli uzaklaşmıştı.

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