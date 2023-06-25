Cimbom'a rakip çıktı

Chelsea'nin yıldızı Christian Pulisic'i gözüne kestiren Galatasaray'ın önüne ciddi bir engel çıktı. İtalyan devi Milan hem ligde şampiyonluk hem de Avrupa kupalarındaki hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Kırmızısiyahlı kulübün de tıpkı Galatasaray gibi Pulisic ile ilgilendiği ve daha yüksek bir teklifle İngiliz kulübünün kapısını çalacağı bildirildi.
Chelsea'nin yıldızı Christian Pulisic'i gözüne kestiren Galatasaray'ın önüne ciddi bir engel çıktı. İtalyan devi Milan hem ligde şampiyonluk hem de Avrupa kupalarındaki hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Kırmızısiyahlı kulübün de tıpkı Galatasaray gibi Pulisic ile ilgilendiği ve daha yüksek bir teklifle İngiliz kulübünün kapısını çalacağı bildirildi.