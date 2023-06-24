Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Galatasaray'a haber gönderdi

Galatasaray'ın transferini istediği Mauro Icardi hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın transferini istediği Mauro Icardi hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.
Sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için uzun süredir mesai harcanıyor.
Sarı-kırmızılılar hem Fransız ekibiyle hem de Arjantinli oyuncuyla pazarlıklarını sürdürüyor.
Gösterdiği performansla göz dolduran ve taraftarın sevgilisi olan Icardi için tüm şartlar seferber edilmiş durumda.
Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmeyi çok istediği yıldız golcüyü ikna edebilmek için büyük bir uğraş veriliyor.
Yıllık 30 milyon euro'ların dile getirildiği Arap takımlarından gelen teklifler sonrası Icardi'nin kafası karışmıştı.
Arjantinli golcü her ne kadar İstanbul'da kariyerine devam etmek istediğini söylese de astronomik teklifler sonrası biraz Galatasaray'dan uzaklaşmış gibi göründü.
Yönetim ise Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek iddialı takım kurmak adına Icardi'yi elde tutmak için her türlü fedakarlığa hazırlandı, sponsorları devreye soktu.
WANDA NARA GALATASARAY'A HABER GÖNDERDİ!
Takımda tutulmasının zor olduğu görüşü ağırlık kazanmaya başlarken Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri Wanda Nara'dan bir haber geldi.
Tatilde eşi Icardi ile durum değerlendirmesi yapan Nara, Galatasaray'a haber gönderdi ve görüşme talep etti.
Türkiye'nin haberine göre; Önümüzdeki hafta yapılacak görüşme, golcünün kalma ihtimalinin yüksek olduğuna yorumlandı.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 26 resmi maçta forma giyen Mauro Icardi, 23 gol ve 8 asistlik katkısıyla göz doldurdu.
Arjantinli hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösteriliyor.
Mauro Icardi'nin PSG'deki sözlemesi 2024 yılında sona erecek.