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Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Galatasaray'a haber gönderdi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transferde en önemli hedef Mauro Icardi olarak belirlendi. Performansıyla şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan Arjantinli golcünün transferi için tüm şartlar zorlanıyor. Avrupa ve Arabistan'dan birçok talibi olan yıldız oyuncu hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Wanda Nara, Galatasaray'a haber gönderdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 16:31
Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Galatasaray'a haber gönderdi

Galatasaray'ın transferini istediği Mauro Icardi hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.

Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Galatasaray'a haber gönderdi

Sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için uzun süredir mesai harcanıyor.

Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Galatasaray'a haber gönderdi

Sarı-kırmızılılar hem Fransız ekibiyle hem de Arjantinli oyuncuyla pazarlıklarını sürdürüyor.

Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Galatasaray'a haber gönderdi

Gösterdiği performansla göz dolduran ve taraftarın sevgilisi olan Icardi için tüm şartlar seferber edilmiş durumda.

Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Galatasaray'a haber gönderdi

Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmeyi çok istediği yıldız golcüyü ikna edebilmek için büyük bir uğraş veriliyor.

Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Galatasaray'a haber gönderdi

Birçok Avrupa devinin peşinden koştuğu Icardi'ye Arabistan'dan da yoğun ilgi var.

Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Galatasaray'a haber gönderdi

Yıllık 30 milyon euro'ların dile getirildiği Arap takımlarından gelen teklifler sonrası Icardi'nin kafası karışmıştı.

Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Galatasaray'a haber gönderdi

Arjantinli golcü her ne kadar İstanbul'da kariyerine devam etmek istediğini söylese de astronomik teklifler sonrası biraz Galatasaray'dan uzaklaşmış gibi göründü.

Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Galatasaray'a haber gönderdi

Yönetim ise Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek iddialı takım kurmak adına Icardi'yi elde tutmak için her türlü fedakarlığa hazırlandı, sponsorları devreye soktu.

Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Galatasaray'a haber gönderdi

WANDA NARA GALATASARAY'A HABER GÖNDERDİ!
Takımda tutulmasının zor olduğu görüşü ağırlık kazanmaya başlarken Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri Wanda Nara'dan bir haber geldi.

Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Galatasaray'a haber gönderdi

Tatilde eşi Icardi ile durum değerlendirmesi yapan Nara, Galatasaray'a haber gönderdi ve görüşme talep etti.

Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Galatasaray'a haber gönderdi

Türkiye'nin haberine göre; Önümüzdeki hafta yapılacak görüşme, golcünün kalma ihtimalinin yüksek olduğuna yorumlandı.

Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Galatasaray'a haber gönderdi

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 26 resmi maçta forma giyen Mauro Icardi, 23 gol ve 8 asistlik katkısıyla göz doldurdu.

Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Galatasaray'a haber gönderdi

Arjantinli hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösteriliyor.

Wanda Nara'dan flaş Icardi hamlesi! Galatasaray'a haber gönderdi

Mauro Icardi'nin PSG'deki sözlemesi 2024 yılında sona erecek.

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