Haberler Galatasaray Kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'ın Ndidi için önereceği rakam

Kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'ın Ndidi için önereceği rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Geride bıraktığımız sezonu ligde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer gündemine Wilfred Ndidi'yi almıştı. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı futbolcu için kulübü Leicester'a önereceği rakam belli oldu. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 08:27
Kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'ın Ndidi için önereceği rakam

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'ın Ndidi için önereceği rakam

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, kadrosuna önemli takviyeler yapmayı hedefliyor.

Kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'ın Ndidi için önereceği rakam

Bu doğrultuda Aslan'ın gündemine gelen son isim Wilfred Ndidi olmuştu. Yıldız futbolcuyla alakalı yeni bir gelişme yaşandı...

Kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'ın Ndidi için önereceği rakam

Afrika basını, Galatasaray'ın Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi'yi gündemine aldığını ve yıldız orta saha için nabız yokladığını iddia etti.

Kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'ın Ndidi için önereceği rakam

Everton ile İtalya'nın son şampiyonu Napoli'nin de oyuncuyla ilgilendiğine vurgu yapılırken, sarı-kırmızılılar'ın yıldız orta saha için Leicester City'ye 12 milyon euro teklif edeceği belirtildi.

Kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'ın Ndidi için önereceği rakam

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 30 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.

Kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'ın Ndidi için önereceği rakam

Başarılı ismin, kulübü Leicester City ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'ın Ndidi için önereceği rakam

WILFRED NDIDI KİMDİR?

16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nath Boys takımında başladı.

Kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'ın Ndidi için önereceği rakam

2015'te Belçika temsilcisi KRC Genk'e transfer oldu.

Kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'ın Ndidi için önereceği rakam

3 Ocak 2017 tarihinde ise 17.6 milyon euro karşılığında Leicester City'nin yolunu tuttu.

Kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'ın Ndidi için önereceği rakam

Orta sahada ön libero olarak görev yapan Ndidi, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'ın Ndidi için önereceği rakam

Nijerya Milli Takımı ile 51 maça çıkan yıldız futbolcu, skor üretemedi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro...

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