Kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'ın Ndidi için önereceği rakam

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, kadrosuna önemli takviyeler yapmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda Aslan'ın gündemine gelen son isim Wilfred Ndidi olmuştu. Yıldız futbolcuyla alakalı yeni bir gelişme yaşandı...
Afrika basını, Galatasaray'ın Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi'yi gündemine aldığını ve yıldız orta saha için nabız yokladığını iddia etti.
Everton ile İtalya'nın son şampiyonu Napoli'nin de oyuncuyla ilgilendiğine vurgu yapılırken, sarı-kırmızılılar'ın yıldız orta saha için Leicester City'ye 12 milyon euro teklif edeceği belirtildi.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 30 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.
Başarılı ismin, kulübü Leicester City ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
WILFRED NDIDI KİMDİR?
16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nath Boys takımında başladı.
2015'te Belçika temsilcisi KRC Genk'e transfer oldu.
3 Ocak 2017 tarihinde ise 17.6 milyon euro karşılığında Leicester City'nin yolunu tuttu.
Orta sahada ön libero olarak görev yapan Ndidi, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Nijerya Milli Takımı ile 51 maça çıkan yıldız futbolcu, skor üretemedi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro...