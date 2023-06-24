Jovic harekatı

Mauro Icardi'nin tapusunu almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arjantinliye alternatif olacak isimler üzerine de yoğunlaşmış durumda... Birçok futbolcuyla görüşen sarı-kırmızılıların listesine giren son golcü ise Fiorentina'nın Sırp yıldızı Luka Jovic oldu. İtalyan basını da bu transfer girişimini doğruladı. Fiorentina'ya yakınlığıyla bilinen "firenzeviola.it", dün "Galatasaray, Jovic'i yeniden transfer listesine aldı" başlığı ile verdiği haberinde şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray, önümüzdeki günlerde Jovic için teklifte bulunacak."

TAKASTA KULLANILABİLİR

Haberin detayında; Fiorentina'nın Zaniolo ile ilgilendiği ve bu transferde Jovic'i takasta kullanabileceği de iddia edildi. Corriere dello Sport ise; Fiorentina'nın Jovic'i satması halinde bonservisin yüzde 50'sini Real Madrid'e vereceğini duyurdu. Galatasaray ocak ayında da Jovic için girişimlerde bulunmuş ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı. Geçen sezon Fiorentina formasıyla Serie A, Konferans Ligi, Konferans Ligi Elemeleri ve İtalya Kupası olmak üzere toplamda 50 maça çıktı ve 13 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.