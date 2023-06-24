Icardi'nin alternatifi Zaniolo takasıyla geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Galatasaray, Mauro Icardi'nin tapusunu almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Sarı-kırmızılılar birçok futbolcuyla görüştü.
Cimbom'un listesine giren son golcü ise Fiorentina'nın Sırp yıldızı Luka Jovic oldu.
İtalyan basını da bu transfer girişimini doğruladı.
Fiorentina'ya yakınlığıyla bilinen "firenzeviola.it", dün "Galatasaray, Jovic'i yeniden transfer listesine aldı" başlığı ile verdi.
Haberde şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray, önümüzdeki günlerde Jovic için teklifte bulunacak."
TAKASTA KULLANILABİLİR
Haberin detayında; Fiorentina'nın Zaniolo ile ilgilendiği yazıldı.
Bu transferde Jovic'i takasta kullanabileceği de iddia edildi.
Corriere dello Sport ise; Fiorentina'nın Jovic'i satması halinde bonservisin yüzde 50'sini Real Madrid'e vereceğini duyurdu.
Galatasaray ocak ayında da Jovic için girişimlerde bulunmuştu.
Ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.
Geçen sezon Fiorentina formasıyla Serie A, Konferans Ligi, Konferans Ligi Elemeleri ve İtalya Kupası olmak üzere toplamda 50 maça çıktı.
Sırp golcü 13 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.
Jovic'in bonservis değeri 8 milyon euro.