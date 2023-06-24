Haberler Galatasaray Icardi'nin alternatifi Zaniolo takasıyla geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Icardi'nin alternatifi Zaniolo takasıyla geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Transferleri sezon öncesi kampına yetiştirmeyi planlayan Galatasaray'da Icardi'nin geleceği merak konusu... Sarı Arjantinli yıldızın alternatifini İtalya'da bulan sarı kırmızılı yönetim harekete geçti. Cimbom yeni golcüsüne kavuşmak için Zaniolo takasınıda kullanabilir. İşte detaylar... | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Icardi'nin alternatifi Zaniolo takasıyla geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Galatasaray, Mauro Icardi'nin tapusunu almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Icardi'nin alternatifi Zaniolo takasıyla geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Aslan, Arjantinliye alternatif olacak isimler üzerine de yoğunlaşmış durumda...

Icardi'nin alternatifi Zaniolo takasıyla geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Sarı-kırmızılılar birçok futbolcuyla görüştü.

Icardi'nin alternatifi Zaniolo takasıyla geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Cimbom'un listesine giren son golcü ise Fiorentina'nın Sırp yıldızı Luka Jovic oldu.

Icardi'nin alternatifi Zaniolo takasıyla geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

İtalyan basını da bu transfer girişimini doğruladı.

Icardi'nin alternatifi Zaniolo takasıyla geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Fiorentina'ya yakınlığıyla bilinen "firenzeviola.it", dün "Galatasaray, Jovic'i yeniden transfer listesine aldı" başlığı ile verdi.

Icardi'nin alternatifi Zaniolo takasıyla geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray, önümüzdeki günlerde Jovic için teklifte bulunacak."

Icardi'nin alternatifi Zaniolo takasıyla geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

TAKASTA KULLANILABİLİR

Haberin detayında; Fiorentina'nın Zaniolo ile ilgilendiği yazıldı.

Icardi'nin alternatifi Zaniolo takasıyla geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Bu transferde Jovic'i takasta kullanabileceği de iddia edildi.

Icardi'nin alternatifi Zaniolo takasıyla geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Corriere dello Sport ise; Fiorentina'nın Jovic'i satması halinde bonservisin yüzde 50'sini Real Madrid'e vereceğini duyurdu.

Icardi'nin alternatifi Zaniolo takasıyla geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Galatasaray ocak ayında da Jovic için girişimlerde bulunmuştu.

Icardi'nin alternatifi Zaniolo takasıyla geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.

Icardi'nin alternatifi Zaniolo takasıyla geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Geçen sezon Fiorentina formasıyla Serie A, Konferans Ligi, Konferans Ligi Elemeleri ve İtalya Kupası olmak üzere toplamda 50 maça çıktı.

Icardi'nin alternatifi Zaniolo takasıyla geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Sırp golcü 13 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Icardi'nin alternatifi Zaniolo takasıyla geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Jovic'in bonservis değeri 8 milyon euro.

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