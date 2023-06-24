Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
Mostafa Mohamed, Gomis, Okan Kocuk gibi isimlerle vedalaşan sarı-kırmızılılarda yaprak dökümü sürecek.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, hummalı bir operasyon yürütüyor.
İnce eleyip sık dokuyan Cimbom'da gelecek ve gidecek oyuncular üzerinde kararlar veriliyor.
3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılar, geniş ve kaliteli bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Transferde dünyaca ünlü yıldızları listesine alan Galatasaray'da mevcut oyuncuların takımdaki geleceği de büyük önem taşıyor.
Ayrılacak isimlerin belli olmasıyla birlikte yönetimin transfer operasyonu şekillenecek.
Avrupa'da başarı yakalama hedefinde olan Aslan, her oyuncusundan verim almayı amaçlıyor.
Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerle birer birer yollar ayrılacak.
Başarılı çalıştırıcı, takımda tutmayı düşünmediği oyuncuları yönetime bildiriyor.
Bu isimlerle yapılacak görüşmeler sonucunda orta bir yol bulup vedalaşılacak.
TAYLAN ANTALYALI'YA SÜPER LİG'DEN TALİP!
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Taylan Antalyalı hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Ankaragücü'ne kiraladığı 28 yaşındaki oyuncu, başkent ekibinde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekmişti.
Ankaragücü, Taylan Antalyalı için Galatasaray'la görüşme gerçekleştirirken oyuncunun bir talibi daha çıktı.
Süper Lig'in çiçeği burnunda ekiplerinden Samsunspor, Taylan Antalyalı için resmi temaslara başladı.
İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!
TRT Spor'a konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Taylan Antalyalı'yı istediklerini ve Galatasaray'la ilk görüşmeyi gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Taylan Antalyalı'ya yurt dışından da taliplerin olduğunu belirtmişti.
Taylan Antalyalı geçtiğimiz sezon Ankaragücü ile ligde 31 maça çıktı ve 3 gol, 4 asistlik katkı verdi.