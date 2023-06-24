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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

Son dakika spor haberi: Transferde büyük düşünen Galatasaray'da mevcut oyuncularla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların birçok futbolcusu, transferde ciddi teklifler alıyor. Galatasaray yönetimi, vedalaşılacak isimler üzerinde kararlar vermeye başladı. Mohamed, Gomis ve Okan Kocuk gibi isimlere veda eden ve operasyonu sürdüren Cimbom'da bir ayrılık daha yaşanacak. Konuyla ilgili resmi açıklama da geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 15:38
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

Mostafa Mohamed, Gomis, Okan Kocuk gibi isimlerle vedalaşan sarı-kırmızılılarda yaprak dökümü sürecek.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, hummalı bir operasyon yürütüyor.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

İnce eleyip sık dokuyan Cimbom'da gelecek ve gidecek oyuncular üzerinde kararlar veriliyor.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılar, geniş ve kaliteli bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

Transferde dünyaca ünlü yıldızları listesine alan Galatasaray'da mevcut oyuncuların takımdaki geleceği de büyük önem taşıyor.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

Ayrılacak isimlerin belli olmasıyla birlikte yönetimin transfer operasyonu şekillenecek.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

Avrupa'da başarı yakalama hedefinde olan Aslan, her oyuncusundan verim almayı amaçlıyor.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerle birer birer yollar ayrılacak.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

Başarılı çalıştırıcı, takımda tutmayı düşünmediği oyuncuları yönetime bildiriyor.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

Bu isimlerle yapılacak görüşmeler sonucunda orta bir yol bulup vedalaşılacak.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

TAYLAN ANTALYALI'YA SÜPER LİG'DEN TALİP!
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Taylan Antalyalı hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Ankaragücü'ne kiraladığı 28 yaşındaki oyuncu, başkent ekibinde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekmişti.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

Ankaragücü, Taylan Antalyalı için Galatasaray'la görüşme gerçekleştirirken oyuncunun bir talibi daha çıktı.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

Süper Lig'in çiçeği burnunda ekiplerinden Samsunspor, Taylan Antalyalı için resmi temaslara başladı.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!
TRT Spor'a konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Taylan Antalyalı'yı istediklerini ve Galatasaray'la ilk görüşmeyi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Taylan Antalyalı'ya yurt dışından da taliplerin olduğunu belirtmişti.

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

Taylan Antalyalı geçtiğimiz sezon Ankaragücü ile ligde 31 maça çıktı ve 3 gol, 4 asistlik katkı verdi.

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