GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'da yeni sezon planlamalarına devam edilirken, birçok yıldız da transferin gözdesi konumunda.
Galatasaray'da yeni sezon planlamalarına devam edilirken, birçok yıldız da transferin gözdesi konumunda.
Sacha Boey, Victor Nelsson, Zaniolo ve Lucas Torreira, Avrupa'nın önemli kulüplerinin yakın takibinde.
İngiltere Premier Lig'de forma giymek isteyen Sacha Boey teklif bekliyor.
Yıldız sağ beke Arsenal'ın ilgisi olduğu öne sürülüyor.
Danimarkalı stoper Victor Nelsson ise Tottenham ve Milan'ın radarında bulunuyor.
Bu transferde oldukça istekli olan Tottanham, 22 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Yıldız futbolcuya Fiorentina ve Juventus'un talip olduğu belirtiliyor.
Genç futbolcunun da İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı kaydediliyor.
Galatasaray'da transferin gözde isimlerinden olan Uruguaylı yıldız Lucas Torreira ile ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması gündeme geldi.
Sezonu şampiyon tamamlayan Cimbom'da Lucas Torreira, sergilediği grafikle öne çıkan isimlerden oldu.
Başarılı orta saha, göz dolduran futboluyla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girdi.
İstikrarlı yapısıyla ön plana çıkan yıldız oyuncu, Süper Lig'de 31 maçta sahaya çıktı.
Hırslı yapısı ve dinamizmiyle büyük katkı veren Torreira, taraftarın da sevgilisi konumuna geldi.
LAZIO'NUN TORREIRA ISRARI!
Son durumu merak konusu olan Lucas Torreira'ya İtalyan kulübü Lazio'nun büyük ilgisi var.
İtalya'dan Corriere Dello Sport'un haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergilemek isteyen Çizme ekibi, transferde 4-5 takviye yapmayı planlıyor.
Lazio'nun kadrosuna katmak istediği isimlerden birinin de Lucas Torreira olduğu iddia edildi.
10 MİLYON EURO'YA TRANSFER!
Söz konusu haberde; 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun erişilebilir bir fiyat etiketine sahip olduğu ve transferin 10 milyon euro'ya mal olabileceğinin altı çizildi.
Lazio yetkililerinin önümüzdeki haftalarda Lucas Torreira transferi için bir hamle yapabileceği kaydedildi.