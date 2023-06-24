Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Son şampiyon Galatasaray'da yeni sezon planlamaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, gelecek-gidecek oyuncular üzerinde kararlar alıyor. Transferde birçok yıldızın peşinde olan sarı-kırmızılılar, mevcut oyuncuları için de önemli teklifler alıyor. Bu isimlerden biri olan Lucas Torreira'nın takımdan ayrılması gündeme geldi. İtalya'dan talibi çıkan Uruguaylı yıldızın bonservis bedeli de duyuruldu. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 12:13 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 12:13
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'da yeni sezon planlamalarına devam edilirken, birçok yıldız da transferin gözdesi konumunda.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Sacha Boey, Victor Nelsson, Zaniolo ve Lucas Torreira, Avrupa'nın önemli kulüplerinin yakın takibinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

İngiltere Premier Lig'de forma giymek isteyen Sacha Boey teklif bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Yıldız sağ beke Arsenal'ın ilgisi olduğu öne sürülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Danimarkalı stoper Victor Nelsson ise Tottenham ve Milan'ın radarında bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Bu transferde oldukça istekli olan Tottanham, 22 milyon euro'yu gözden çıkardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Zaniolo için de İtalya'dan transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Yıldız futbolcuya Fiorentina ve Juventus'un talip olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Genç futbolcunun da İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı kaydediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'da transferin gözde isimlerinden olan Uruguaylı yıldız Lucas Torreira ile ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Sezonu şampiyon tamamlayan Cimbom'da Lucas Torreira, sergilediği grafikle öne çıkan isimlerden oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Başarılı orta saha, göz dolduran futboluyla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

İstikrarlı yapısıyla ön plana çıkan yıldız oyuncu, Süper Lig'de 31 maçta sahaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Hırslı yapısı ve dinamizmiyle büyük katkı veren Torreira, taraftarın da sevgilisi konumuna geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

LAZIO'NUN TORREIRA ISRARI!
Son durumu merak konusu olan Lucas Torreira'ya İtalyan kulübü Lazio'nun büyük ilgisi var.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

İtalya'dan Corriere Dello Sport'un haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergilemek isteyen Çizme ekibi, transferde 4-5 takviye yapmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Lazio'nun kadrosuna katmak istediği isimlerden birinin de Lucas Torreira olduğu iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

10 MİLYON EURO'YA TRANSFER!
Söz konusu haberde; 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun erişilebilir bir fiyat etiketine sahip olduğu ve transferin 10 milyon euro'ya mal olabileceğinin altı çizildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lucas Torreira'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Lazio yetkililerinin önümüzdeki haftalarda Lucas Torreira transferi için bir hamle yapabileceği kaydedildi.

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