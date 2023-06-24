Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Emre Kılınç sürprizi! Süper Lig ekibi devrede

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Emre Kılınç sürprizi! Süper Lig ekibi devrede

Son dakika spor haberi: Samsunspor, Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Emre Kılınç’ı transfer etmek istiyor. Ankaragücü’nün de talip olduğu Emre için görüşmeler sürüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 15:45
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Emre Kılınç sürprizi! Süper Lig ekibi devrede

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı Emre Kılınç'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray ile bir yıl sözleşmesi bulunan Emre için görüşmeler sürüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 2023-2024 sezonu için kadroda düşünmediği Emre'ye Samsunspor ile birlikte talip olan diğer kulüp ise Ankaragücü.

İKİ AŞAMALI TRANSFER PLANI YAPILIYOR

Kırmızı-beyazlılar, yerli rotasyonunu güçlendirmek için transfer etmek istediği Emre için iki aşamalı plan yapıyor. Öncelikli hedef bonservisini alabilmek. Eğer bonservisi alınamazsa kiralık olarak kadroya dahil edilmeye çalışılacak.

ANKARAGÜCÜ'NDE 32 MAÇTA GÖREV YAPTI

Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından İstanbul ekibinde oynama şansı bulamayan Emre, geride kalan sezonun başında Ankaragücü'ne transfer oldu. Emre, Ankara ekibiyle çıktığı 32 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.

DİĞER
Entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması! Ailesi sosyal medya hesabından paylaştı...
Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi! Entübe edilen Özkan Uğur'un ailesi açıkladı "29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımda"
G.Saray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek?
Aslan'a yeşil ışık yaktı! "Gurur duyarım"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Wanda Nara'dan flaş hamle! G.Saray'a haber gönderdi
G.Saray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi
97. Gazi Koşusu ne zaman 2023?
VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİ KONUSU NE?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Kılınç sürprizi! Süper Lig ekibi... Emre Kılınç sürprizi! Süper Lig ekibi... 15:43
G.Saray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi G.Saray'da bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi 15:38
Arina'dan flaş sözler! "Futbolcular mesaj atıyor" Arina'dan flaş sözler! "Futbolcular mesaj atıyor" 14:48
G.Saray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek? G.Saray ve Roma karşı karşıya! Kime gidecek? 14:35
Aslan'a yeşil ışık yaktı! "Gurur duyarım" Aslan'a yeşil ışık yaktı! "Gurur duyarım" 14:22
Anadolu Efes'ten pivot transferi! Anadolu Efes'ten pivot transferi! 14:00
Daha Eski
Beşiktaş'ta kalacak mı? Saiss'e bir talip daha Beşiktaş'ta kalacak mı? Saiss'e bir talip daha 13:30
Sivasspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı! Sivasspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı! 13:12
Anadolu Efes transferi açıkladı! Anadolu Efes transferi açıkladı! 13:11
Cimbom'dan 3'lü harekat! Icardi kalsa da gitse de... Cimbom'dan 3'lü harekat! Icardi kalsa da gitse de... 23:55
F.Bahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor F.Bahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Roma'dan geliyor 23:55
F.Bahçeli yıldıza İngiliz kancası! F.Bahçeli yıldıza İngiliz kancası! 23:55