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GALATASARAY HABERLERİ - Lazio Barış Alper Yılmaz için fiyat sordu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük payı olan isimlerden Barış Alper Yılmaz, İtalya'nın önde gelen takımlarından Lazio'nun dikkatini çekti. Aslan'a fiyat soran İtalyan temsilcisi bu yanıtı aldı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 07:28
GALATASARAY HABERLERİ - Lazio Barış Alper Yılmaz için fiyat sordu!

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz için İtalyan devi Lazio, Galatasaray'dan fiyat istedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lazio Barış Alper Yılmaz için fiyat sordu!

Sarı-kırmızılılar, kapıyı 15 milyon euro'dan açtı. Çizme temsilcisi ise henüz Cimbom'a olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lazio Barış Alper Yılmaz için fiyat sordu!

Ancak teknik direktör Sarri'nin Barış Alper'i çok istediği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lazio Barış Alper Yılmaz için fiyat sordu!

Geride bıraktığımız sezon 32 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk'un önemli jokerlerindendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lazio Barış Alper Yılmaz için fiyat sordu!

Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken 6 da asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lazio Barış Alper Yılmaz için fiyat sordu!

Milli yıldızın, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Lazio Barış Alper Yılmaz için fiyat sordu!

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Rize Özel İdarespor'da başladı. Ardından Ankara Demirspor'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Lazio Barış Alper Yılmaz için fiyat sordu!

2021 tarihinde ise Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında Galatasaray'a geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lazio Barış Alper Yılmaz için fiyat sordu!

Genç futbolcu, 5 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti.

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