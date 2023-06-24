GALATASARAY HABERLERİ - Lazio Barış Alper Yılmaz için fiyat sordu!

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz için İtalyan devi Lazio, Galatasaray'dan fiyat istedi.
Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz için İtalyan devi Lazio, Galatasaray'dan fiyat istedi.
Sarı-kırmızılılar, kapıyı 15 milyon euro'dan açtı. Çizme temsilcisi ise henüz Cimbom'a olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı.
Ancak teknik direktör Sarri'nin Barış Alper'i çok istediği belirtildi.
Geride bıraktığımız sezon 32 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk'un önemli jokerlerindendi.
Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken 6 da asist yaptı.
Milli yıldızın, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?
23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Rize Özel İdarespor'da başladı. Ardından Ankara Demirspor'a transfer oldu.
2021 tarihinde ise Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında Galatasaray'a geldi.
Genç futbolcu, 5 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti.
Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan Barış Alper, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...