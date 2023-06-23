Yusuf müjdesi

TFF'nin yaptığı statü değişikliğinin ardından genç futbolcunun da yerli statüsünde oynayabilmesinin önü açıldı. 20 yaşındaki oyuncu, 8 kişilik yabancı futbolcu sınırına takılmadan müsabakalarda forma giyebilecek. Yusuf, geçtiğimiz sezon sınıra takıldığı için birçok maçta kadroya girememişti.

Türk oğlu Türk oyuncu

Başkan Dursun Özbek, TFF'nin yeni kararıyla ilgili, "Yusuf Demir yerli statüsünde oynayabilecek. Oynaması da lazım zaten. Türk oğlu Türk bir oyuncumuz. Yönetmeliğin bir maddesine göre, başka bir milli takımda oynadığı için sen Türk değilsin demek olmazdı" ifadelerini kullandı.