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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gizli hedefinde Luis Muriel var!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılıların, gündemde yer alan birçok isme karşın Atalanta forması giyen Luis Muriel için temaslara başladığı ifade ediledi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 11:00
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gizli hedefinde Luis Muriel var!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gizli hedefinde Luis Muriel var!

Sarı kırmızılıların transferdeki ilk hedefi hücum hattına takviye yapmak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gizli hedefinde Luis Muriel var!

Cimbom'da Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohamed ile yollar ayrılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gizli hedefinde Luis Muriel var!

Mauro Icardi'nin de takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gizli hedefinde Luis Muriel var!

Bu doğrultuda forvet hattında büyük bir boşluk oluştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gizli hedefinde Luis Muriel var!

Transferde zaman kaybetmek istemeyen yönetim, santrfor adaylarını belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gizli hedefinde Luis Muriel var!

Aslan'ın gündemine ise bugüne kadar adı basında hiç yer almayan bir golcü geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gizli hedefinde Luis Muriel var!

Konuyla ilgili haberi İtalyan basını duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gizli hedefinde Luis Muriel var!

İşte sarı kırmızılıların yeni hedefi...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gizli hedefinde Luis Muriel var!

G.SARAY'DAN LUIS MURIEL HAMLESİ!

aspor.com.tr'den Kuabilay Açıkgün'ün Sport.quotidiano'dan aktardığı habere göre Galatasaray, Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen Luis Muriel'i gündemine aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gizli hedefinde Luis Muriel var!

Sarı kırmızılıların 32 yaşındaki golcü için temaslara başladığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gizli hedefinde Luis Muriel var!

İtalyan temsilcisinin de tecrübeli futbolcuyla yollarını ayırmaya sıcak baktığı aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gizli hedefinde Luis Muriel var!

Kolombiyalı forvet aynı zamanda milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da takım arkadaşı konumunda.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gizli hedefinde Luis Muriel var!

Bu sezon Atalanta'da 31 maça çıkan Muriel, 3 gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gizli hedefinde Luis Muriel var!

Ayrıca 5 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gizli hedefinde Luis Muriel var!

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Muriel'in, Atalanta ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gizli hedefinde Luis Muriel var!

1.79 boyundaki Muriel kariyerinde Sevilla, Udinese, Sampdoria, Lecce, Granada ve Deportovio Cali gibi ekiplerde de boy göstermişti.

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