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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve performansıyla büyük katkı sağlayan Mauro Icardi'nin yeni takımı belli oluyor. Sarı-kırmızılıların bonservisi için temaslarda bulunduğu Arjantinli golcüden istenen geri dönüş alınamadı. PSG ile 1 yıl sözleşmesi bulunan Mauro Icardi için flaş bir takım devreye girdi ve Fransız deviyle görüşmelere başladı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 09:49
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi...

Galatasaray'ın bonservisi için girişimlerde bulunduğu Mauro Icardi'den kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi...

Geçtiğimiz sezonu sarı-kırmızılılarda kiralık geçiren Arjantinli yıldız, Süper Lig'e damga vurdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi...

Skora yaptığı katkıyla dikkat çeken Icardi, taraftarın sevgilisi konumuna geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi...

Türkiye'de forma giydiği 26 resmi maçta 23 gol ve 8 asistlik katkı veren Tangocu oyuncu, şampiyonluğa direkt etki eden isimlerden biri oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi...

Mauro Icardi'nin bu sansasyonel performansı, transferde birçok takımı peşine taktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi...

Bonservisi PSG'de olan yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen kulüpler birbirleriyle yarış halinde.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi...

Fransız devinden ayrılacak olan Icardi'nin transferi için kıyasıya bir rekabet var.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi...

Yıldız futbolcu ise acele karar vermek istemiyor. Gelen tekliflerin hepsini değerlendirip nihai sonuca varacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi...

Yeni adresi merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi...

JUVENTUS'TAN FLAŞ HAMLE!
İtalyan devi Juventus, 30 yaşındaki forveti transfer etmek için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi...

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
İtalyan basını, Juventus'un Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi...

Haberde; Vlahovic'in satılması halinde Tangocu'nun siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi...

AL-SHABAB DA İSTİYOR!
Arap basını ise; Al-Shabab'ın Mauro Icardi için Paris SG'ye teklif sunmaya hazırlandığını iddia etti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi...

Kariyerinde 409 müsabakada sahaya çıkan Icardi, 226 gol ve 51 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi...

Yıldız golcünün güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösteriliyor.

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