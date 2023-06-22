TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi şoku! Yeni adresi...

Galatasaray'ın bonservisi için girişimlerde bulunduğu Mauro Icardi'den kötü haber geldi.
Galatasaray'ın bonservisi için girişimlerde bulunduğu Mauro Icardi'den kötü haber geldi.
Geçtiğimiz sezonu sarı-kırmızılılarda kiralık geçiren Arjantinli yıldız, Süper Lig'e damga vurdu.
Skora yaptığı katkıyla dikkat çeken Icardi, taraftarın sevgilisi konumuna geldi.
Türkiye'de forma giydiği 26 resmi maçta 23 gol ve 8 asistlik katkı veren Tangocu oyuncu, şampiyonluğa direkt etki eden isimlerden biri oldu.
Mauro Icardi'nin bu sansasyonel performansı, transferde birçok takımı peşine taktı.
Bonservisi PSG'de olan yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen kulüpler birbirleriyle yarış halinde.
Fransız devinden ayrılacak olan Icardi'nin transferi için kıyasıya bir rekabet var.
Yıldız futbolcu ise acele karar vermek istemiyor. Gelen tekliflerin hepsini değerlendirip nihai sonuca varacak.
Yeni adresi merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı.
JUVENTUS'TAN FLAŞ HAMLE!
İtalyan devi Juventus, 30 yaşındaki forveti transfer etmek için devreye girdi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
İtalyan basını, Juventus'un Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladığını duyurdu.
Haberde; Vlahovic'in satılması halinde Tangocu'nun siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.
AL-SHABAB DA İSTİYOR!
Arap basını ise; Al-Shabab'ın Mauro Icardi için Paris SG'ye teklif sunmaya hazırlandığını iddia etti.
Kariyerinde 409 müsabakada sahaya çıkan Icardi, 226 gol ve 51 asistlik performans sergiledi.
Yıldız golcünün güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösteriliyor.