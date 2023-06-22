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TFF'den yeni yabancı kuralı açıklaması! Galatasaray'a Yusuf Demir müjdesi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Yusuf Demir sevinci yaşanıyor. TFF'den yapılan açıklamada, Kulüpler, A Takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten; Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek. Bu kararın ardından Yusuf Demir, gelecek sezon Galatasaray'da yerli statüsünde forma giyebilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 11:30 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 11:37
TFF'den yeni yabancı kuralı açıklaması! Galatasaray'a Yusuf Demir müjdesi

Galatasaray'da Yusuf Demir müjdesi yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesi Süper Lig'deki yabancı oyuncu sayısı için bir açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler." ifadeleri kullanıldı.

YUSUF DEMİR YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYABİLECEK!

Bu kararın ardından Yusuf Demir, gelecek sezon yerli statüsünde forma giyebilecek.

İşte TFF'den yapılan açıklamanın tamamı:

"Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurmak kaydıyla, yabancı uyruklu futbolcularla sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirebilirler. Kulüplerin A Takım Listesine Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan 14 yabancı uyruklu futbolcu yazması halinde bu futbolculardan en az 1'inin 01.01.1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunludur."

"14'ten fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A Takım Listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları A Takım müsabakalarında oynatamazlar"

Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler.

Kulüpler, 01.01.2003 ve daha sonra doğmuş Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz.

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