Lokum gibi kura

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi dün belli oldu... Sarı-Kırmızılılar, Zalgiris Vilnius (Litvanya) / Struga (Makedonya) galibiyle üçüncü tur için mücadele edecek. Aslan ilk maçı 25-26 Temmuz'da deplasmanda; rövanşı ise 1-2 Ağustos'ta evinde oynayacak. Litvanya Ligi'nin son şampiyonu olan Zalgris'in toplam takım değeri; 8 milyon euro. Teknik direktörlüğünü Kazak Vladimir Cheburin'in yaptığı yeşil-beyazlılar, Devler Ligi'nde gruplara hiç kalamadı. Maçlarını da 5 bin kişilik LFF Arena'da oynuyor. akedonya ekibi, Struga ise 8 sene önce kuruldu ve 4 yıldır Kuzey Makedonya Birinci Ligi'nde mücadele ediyor. Tarihinin ilk şampiyonluğunu geçen yıl kazanan kırmızı-siyahlılar'ın kadro değeri 4 milyon euro. Arnavut teknik adam Shpetim Duro'nun çalıştırdığı Struga'nın en değerli oyuncular 300 bin euro değere sahip olan Vedran Kjosevski, Hogan Ukpa ve Besmir Bojku...