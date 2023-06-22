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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Sambacı sol beke kanca!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, sol beke takviye yapmak için adaylarını belirlemişti. Aslan'ın temasta olduğu isim belli oldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 09:17
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Sambacı sol beke kanca!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Sambacı sol beke kanca!

Sarı-kırmızılılar özellikle sorun yaşadığı sol bek mevkisi için takviye arayışındaydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Sambacı sol beke kanca!

Galatasaray, Serie A'nın en iyileri arasında yer alan Monza'nın sol beki Carlos Augusto'yu da listesine aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Sambacı sol beke kanca!

Sezonu 6 gol ve 5 asistle tamamlayan 24 yaşındaki Brezilyalı için Cimbom'un teklifte bulunduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Sambacı sol beke kanca!

Augusto'nun kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te bitiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Sambacı sol beke kanca!

CARLOS AUGUSTO KİMDİR?

7 Ocak 1999 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Corinthians altyapsısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Sambacı sol beke kanca!

2020 yılında Corinthians'tan Monza'ya 4.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Sambacı sol beke kanca!

24 yaşındaki genç sol bekin, İtalya pasaportu da bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Sambacı sol beke kanca!

Yıldız isim, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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