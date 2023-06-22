GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Sambacı sol beke kanca!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı-kırmızılılar özellikle sorun yaşadığı sol bek mevkisi için takviye arayışındaydı.
Galatasaray, Serie A'nın en iyileri arasında yer alan Monza'nın sol beki Carlos Augusto'yu da listesine aldı.
Sezonu 6 gol ve 5 asistle tamamlayan 24 yaşındaki Brezilyalı için Cimbom'un teklifte bulunduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Augusto'nun kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te bitiyor.
CARLOS AUGUSTO KİMDİR?
7 Ocak 1999 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Corinthians altyapsısında başladı.
2020 yılında Corinthians'tan Monza'ya 4.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
24 yaşındaki genç sol bekin, İtalya pasaportu da bulunuyor.
Yıldız isim, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Carlos Augusto'nun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...