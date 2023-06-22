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GALATASARAY HABERİ - Milano'da Zaniolo zirvesi! Dursun Özbek bizzat görüştü

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo ile ilgili transfer gelişmelerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İtalyan basını, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Zaniolo için Juventus ile masaya oturduğunu yazdı. Milano'da gerçekleşen görüşmede Özbek'in İtalyan yıldızın şartları hakkında bilgi verdiği belirtildi. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERİ - Milano'da Zaniolo zirvesi! Dursun Özbek bizzat görüştü

Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo transferin gözdesi haline geldi.

GALATASARAY HABERİ - Milano'da Zaniolo zirvesi! Dursun Özbek bizzat görüştü

Performansı yükselişe geçen Zaniolo'ya yeniden İtalya Milli Takımı kapıları da açıldı.

GALATASARAY HABERİ - Milano'da Zaniolo zirvesi! Dursun Özbek bizzat görüştü

Zaniolo için transfer iddiaları gündemden düşmüyor...

GALATASARAY HABERİ - Milano'da Zaniolo zirvesi! Dursun Özbek bizzat görüştü

Sabah'ın İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'tan derlediği habere göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önceki gün

GALATASARAY HABERİ - Milano'da Zaniolo zirvesi! Dursun Özbek bizzat görüştü

Milano'da Juventus ile masaya oturduğu ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ - Milano'da Zaniolo zirvesi! Dursun Özbek bizzat görüştü

Haberin detayında Özbek'in, Weston McKennie'yi almayı istediği belirtildi

GALATASARAY HABERİ - Milano'da Zaniolo zirvesi! Dursun Özbek bizzat görüştü

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

GALATASARAY HABERİ - Milano'da Zaniolo zirvesi! Dursun Özbek bizzat görüştü

"Galatasaray Başkanı Özbek, Milano'daydı ve Juventus ile görüştü."

GALATASARAY HABERİ - Milano'da Zaniolo zirvesi! Dursun Özbek bizzat görüştü

"Sarı-kırmızılı takımın Weston McKennie'yi transfer etme planı da var."

GALATASARAY HABERİ - Milano'da Zaniolo zirvesi! Dursun Özbek bizzat görüştü

"Zaniolo ise İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor."

GALATASARAY HABERİ - Milano'da Zaniolo zirvesi! Dursun Özbek bizzat görüştü

"Oyuncunun menajeri Vogirelli de tekliflerle ilgileniyor"

GALATASARAY HABERİ - Milano'da Zaniolo zirvesi! Dursun Özbek bizzat görüştü

Yapılan zirvede, sarı-kırmızılı kulübün Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde İtalyan oyuncudan faydalanmak istediği aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ - Milano'da Zaniolo zirvesi! Dursun Özbek bizzat görüştü

Geçen sezonu kiralık olarak Leeds United'da geçiren ABD'li orta saha McKennie'nin şartlarının konuşulduğu kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ - Milano'da Zaniolo zirvesi! Dursun Özbek bizzat görüştü

Juventus, Zaniolo'nun 35 milyon Euro olan serbest kalma bedelini çok yüksek buldu.

GALATASARAY HABERİ - Milano'da Zaniolo zirvesi! Dursun Özbek bizzat görüştü

İtalyan ekibinin Ağustos ayında bu rakamın daha azına onu ülkesine getirebileceği vurgulandı.

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