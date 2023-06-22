GALATASARAY HABERİ - Milano'da Zaniolo zirvesi! Dursun Özbek bizzat görüştü

Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo transferin gözdesi haline geldi.
Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo transferin gözdesi haline geldi.
Performansı yükselişe geçen Zaniolo'ya yeniden İtalya Milli Takımı kapıları da açıldı.
Zaniolo için transfer iddiaları gündemden düşmüyor...
Sabah'ın İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'tan derlediği habere göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önceki gün
Milano'da Juventus ile masaya oturduğu ifade edildi.
Haberin detayında Özbek'in, Weston McKennie'yi almayı istediği belirtildi
Haberde şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray Başkanı Özbek, Milano'daydı ve Juventus ile görüştü."
"Sarı-kırmızılı takımın Weston McKennie'yi transfer etme planı da var."
"Zaniolo ise İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor."
"Oyuncunun menajeri Vogirelli de tekliflerle ilgileniyor"
Yapılan zirvede, sarı-kırmızılı kulübün Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde İtalyan oyuncudan faydalanmak istediği aktarıldı.
Geçen sezonu kiralık olarak Leeds United'da geçiren ABD'li orta saha McKennie'nin şartlarının konuşulduğu kaydedildi.
Juventus, Zaniolo'nun 35 milyon Euro olan serbest kalma bedelini çok yüksek buldu.
İtalyan ekibinin Ağustos ayında bu rakamın daha azına onu ülkesine getirebileceği vurgulandı.