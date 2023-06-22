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Erden Timur'dan Icardi açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mauro Icardi'nin transferi gündemin en önemli maddesi durumunda. Sarı-kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur, Arjantinli oyuncunun son durumu hakkında konuştu. Her yolu denediklerini ifade eden Timur, Icardi'nin transferi için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 15:49
Erden Timur'dan Icardi açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, TFF'deki seçimin ardından açıklamalarda bulundu. Transferi yürüten isimlerden biri olan Timur, Icardi'nin son durumu hakkında konuştu.

Erden Timur, kendisine yöneltilen, "Icardi ile devam mı?" sorusuna, "Çabamızın tarifini anlatamam. Türk futbolu adına değer. Galatasaray adına çok büyük bir değer. Her yolu deniyoruz. Suudi Arabistan realitesi var. Bir önceki sene de yüzde 1 ihtimal ile başladı. Neticeye erdirmek için her şeyi yapacağız. Mauro'nun burayı istemesi önemli bir avantaj. İnşallah son sözü başkanımız söyleyecek, ne gerekiyorsa yapacağız" cevabını verdi.

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