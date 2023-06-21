Zaniolo için dev takas planı! İşte İtalyanların 'paket' teklifi

Nicolo Zaniolo, devre arasında Roma'dan Galatasaray'a gelmişti.
Nicolo Zaniolo, devre arasında Roma'dan Galatasaray'a gelmişti.
Zaniolo'nun bonservis bedeli 15 milyon Euro olarak kayıtlara geçmişti.
İtalyan yıldızın 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.
Zaniolo'nun sarı-kırmızılılara büyük para kazandırması bekleniyor.
Zaniolo'ya neredeyse her gün yeni bir teklif geliyor.
Ülkesinde transferin gözdesi olan 23 yaşındaki İtalyan oyuncunun peşinde olan takımlar arasında Juventus da bulunuyor.
İtalyan devi, sarı-kırmızılı ekibin aklını takas fikriyle çelmek istiyor.
Çizme ekibi, Zaniolo'nun 35 milyon euro'luk serbest kalma bedelini fazla buldu.
Juventus, bu sebeple Aslan'ın da ihtiyacı olan bölgelere futbolcu öneriyor.
Daha önce ABD'li orta saha Weston McKennie'yi teklif eden Juve, İtalyan golcü de Moise Kean'i de teklife dahil etmeyi planlıyor.
Galatasaray ise 35 milyon euro'dan bir adım geri atmıyor.
Juventus altyapısında yetişen Kean, 2019'da 28 milyon Euro bedelle Everton'a transfer oldu.
2019-20 sezonunda PSG'de 1 yıl kiralık olarak forma giydi. 2021'de Everton'dan tekrar Juventus'a kiralık olarak gitti.
Kean'i satın alma opsiyonuyla kiralayan Juventus, Everton'a 30 milyon Euro ödeme yaptı.
Moise Kean, bu sezon Juventus'la 40 maça çıkıp, 8 gol kaydetti.