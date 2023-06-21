Haberler Galatasaray Zaniolo için dev takas planı! İşte İtalyanların 'paket' teklifi

Zaniolo için dev takas planı! İşte İtalyanların 'paket' teklifi

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Juventus, Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo konusundaki ısrarını sürdürüyor. İtalyan futbolcu için gemileri yakan Juventus, iki futbolcunun içinde olduğu bir takas teklifi sunmak istiyor. Aslan ise serbest kalma bedelinin ödenmesinde ısrarcı. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ - Zaniolo için dev takas planı! İşte İtalyanların 'paket' teklifi

Nicolo Zaniolo, devre arasında Roma'dan Galatasaray'a gelmişti.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo için dev takas planı! İşte İtalyanların 'paket' teklifi

Zaniolo'nun bonservis bedeli 15 milyon Euro olarak kayıtlara geçmişti.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo için dev takas planı! İşte İtalyanların 'paket' teklifi

İtalyan yıldızın 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo için dev takas planı! İşte İtalyanların 'paket' teklifi

Zaniolo'nun sarı-kırmızılılara büyük para kazandırması bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo için dev takas planı! İşte İtalyanların 'paket' teklifi

Zaniolo'ya neredeyse her gün yeni bir teklif geliyor.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo için dev takas planı! İşte İtalyanların 'paket' teklifi

Ülkesinde transferin gözdesi olan 23 yaşındaki İtalyan oyuncunun peşinde olan takımlar arasında Juventus da bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo için dev takas planı! İşte İtalyanların 'paket' teklifi

İtalyan devi, sarı-kırmızılı ekibin aklını takas fikriyle çelmek istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo için dev takas planı! İşte İtalyanların 'paket' teklifi

Çizme ekibi, Zaniolo'nun 35 milyon euro'luk serbest kalma bedelini fazla buldu.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo için dev takas planı! İşte İtalyanların 'paket' teklifi

Juventus, bu sebeple Aslan'ın da ihtiyacı olan bölgelere futbolcu öneriyor.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo için dev takas planı! İşte İtalyanların 'paket' teklifi

Daha önce ABD'li orta saha Weston McKennie'yi teklif eden Juve, İtalyan golcü de Moise Kean'i de teklife dahil etmeyi planlıyor.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo için dev takas planı! İşte İtalyanların 'paket' teklifi

Galatasaray ise 35 milyon euro'dan bir adım geri atmıyor.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo için dev takas planı! İşte İtalyanların 'paket' teklifi

Juventus altyapısında yetişen Kean, 2019'da 28 milyon Euro bedelle Everton'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo için dev takas planı! İşte İtalyanların 'paket' teklifi

2019-20 sezonunda PSG'de 1 yıl kiralık olarak forma giydi. 2021'de Everton'dan tekrar Juventus'a kiralık olarak gitti.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo için dev takas planı! İşte İtalyanların 'paket' teklifi

Kean'i satın alma opsiyonuyla kiralayan Juventus, Everton'a 30 milyon Euro ödeme yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo için dev takas planı! İşte İtalyanların 'paket' teklifi

Moise Kean, bu sezon Juventus'la 40 maça çıkıp, 8 gol kaydetti.

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