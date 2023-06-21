Yeni joker

Yaz transfer döneminde forvet bölgesini güçlendirmeye çalışan Galatasaray'da şapkadan Barış Alper Yılmaz çıktı. Mostafa Mohamed ve Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılması ve Mauro İcardi'nin PSG'ye dönmesi sonrasında elinde santrfor kalmayan sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz ismi ön planda yer alıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı ile çıktığı Letonya ve Galler mücadelelerinde birer asist yapan Barış, Millilerin galibiyetlerinde büyük rol oynadı. Bu durum Okan Buruk'u çok memnun ederken genç yıldız, yeni sezonda hem kanatlarda hem de santrfor bölgesinde forma giyecek.

GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Birçok takımın ilgisini üzerine çekmesine rağmen teknik heyet, Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılmasını istemiyor. Elinde santrfor bulunmayan Galatasaray'ın 25-26 Temmuz tarihlerinde çıkacağı Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda en önemli kozu Barış Alper olacak.

ÖNCÜ KUVVET

Letonya ve Galler karşılaşmalarında asist yapan Barış Alper Yılmaz, Galler karşısında en çok ikili mücadele kazanan futbolcu oldu. Ayrıca Orkun ile birlikte en çok kilit pas atan futbolcuydu.