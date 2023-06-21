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Orta sahaya yeni isim

Torreira'ya gelen teklifler Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Boavista’da oynayan Gaius Makouta için devreye girdi. Lecce ve Rennes’in de talip olduğu 25 yaşındaki Fransız yıldız için şartların sorulduğu bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Orta sahaya yeni isim

Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte geçen sezon Lucas Torreira dillere destan bir performans ortaya koydu. Torreira'nın bu başarısı Avrupa takımlarının da dikkatinden kaçmazken Galatasaray'a birçok teklif gelmeye başladığı bildirildi. Torreira'nın ayrılmaya niyeti yok ama Cimbom işini şansa bırakmak istemiyor. Uruguaylı yıldız kalsa da gitse de orta sahaya takviye yapılacak. Gündemdeki ilk isimse Boavista'da forma giyen 25 yaşındaki Gaius Makouta..

FATİH TERİM DE ALMAK İSTEMİŞTİ

Portekiz'in yüksek tirajlı gazetelerinden A Bola da habere geniş yer verdi. Haberde, "Galatasaray'da forma giyen Kongo asıllı Fransız merkez orta saha oyuncusu Gaius Makouta ile yakından ilgileniyor" denildi. Ayrıca "Galatasaray'ın Makouta'ya ilgisi son dönemlerde yoğunlaştı. Her an transfer bitebilir' ifadelerine yer verildi. A Bola haberinde, Gaius Makouta'yı ayrıca Lecce ve Rennes'in de istediği bilgisini verdi. Öte yandan Fransız orta saha, Fatih Terim'in görev aldığı 2020-2021 sezonunda da G.Saray'ın gündemine gelmişti.

5 MİLYON EURO FİYAT BİÇTİ

Geçen sezon Portekiz'de 37 resmi maça çıkan Makouta, 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta saha için, Boavista'nın 5 milyon euro bonservis talep edildiği iddia edildi.

NEWCASTLE DA LİSTEYE EKLENDİ

Çoğunlukla İtalyan ekipleriyle anılan Lucas Torreira için yeni bir talip daha çıktı. İngiliz basınında, Newcastle United'ın da Uruguaylı orta saha oyuncusu ile ilgilendiği öne sürüldü. Torreira'nın ismi 3 takımla daha geçiyor. Torreira için Newcastle dışında Lazio, Milan ve Wolfsburg'un da devrede olduğu belirtildi. Haberin; detayında Galatasaray, geçen sezon 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı oyuncusu için 20 milyon euro'uk bonservis belirlediği kaydedildi.

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